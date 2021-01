Everton tem gol anulado pelo VAR no fim e precisa de prorrogação para eliminar time da segunda divisão na Copa da Inglaterra

O Everton não teve vida fácil pela Copa da Inglaterra. Diante do modesto Roterham, que está na zona de rebaixamento da Championship, segunda divisão do futebol da Inglaterra, o time de Carlo Ancelotti ficou no 1 a 1 durante o tempo normal e precisou de um gol de Doucouré, na prorrogação, para vencer por 2 a 1 e avançar à quarta fase.

A partida se desenhava tranquila ao time de Liverpool quando Cenk Tosun abriu o marcador logo aos 9 minutos do primeiro tempo.

Porém, os visitantes mantiveram a posturam defensiva e complicaram a vida do Everton. A premiação pelo comportamento veio aos 11 minutos do segundo tempo, quando Olosunde deixou tudo igual.

Mesmo estando na condição de visitante, o Roterham foi superior ao longo dos 90 minutos, tendo mais finalizações e chutes no gol do que o poderoso Everton. Para tentar vencer a partida, Ancelotti lançou nomes como Sigurdsson, Bernard e Doucouré.

Porém, quando Cenk Tosun marcou novamente nos minutos finais, o VAR entrou em ação e anulou o tento marcado pelo Everton. Ao apito final, veio a prorrogação de 30 minutos, uma vez que FA mudou as regras e não há mais o famoso ‘replay’, que seria uma segunda partida.

Logo no início do tempo extra, Doucouré anotou para o Everton, que apenas segurou o marcador para se garantir na próxima fase do torneio. O adversário do time de Liverpool ainda será definido por sorteio.