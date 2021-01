Ex-A Fazenda, Lucas Selfie revela qual reality passa longe dos seus planos · .

Em A Fazenda 12, Lucas Selfie foi um dos responsáveis pelo entretenimento da família brasileira com estratégias que movimentaram o jogo. No entanto, após o confinamento rural e a experiência no universo dos realities, o ex-peão revela qual formato passa bem longe dos seus planos de carreira: o De Férias com o Ex Brasil, da MTV.

“Se em um dia da semana já faço tanta merda, imagina 25 dias direto? Juro, não tenho maturidade para o De Férias com o Ex. Sinceramente, não tenho limite para o De Férias”, afirma Selfie em entrevista ao ..

Para 2021, o youtuber pretende reforçar o trabalho na produção de conteúdo, mas destaca que a cota dos realities está preenchida no currículo: “Estou mais de boa, acho que vivi essa experiência. Já deu para entender, não sei se faria de novo. Não é a minha vontade”.

“Amo muito produzir, me sinto muito satisfeito quando produzo, crio programas. Todos os formatos do meu canal no YouTube foram criações minhas, gosto de estar envolvido em tudo. E amo muito apresentar, comunicar, falar de temas que acho interessante, entrevistar gente legal. Não consigo separar essas duas coisas, ser só apresentador ou só produtor”, pontua.

“Se conseguir fazer os dois juntos, seria o melhor dos mundos. Mas gosto de trabalho, independentemente de como seja. Se aparecer uma proposta: ‘Você vai só apresentar, o projeto é isso, não precisa produzir, só vem’… Se for um negócio legal, eu vou”, complementa.

Com a bagagem adquirida nos bastidores da televisão, Lucas avalia os motivos do sucesso dos reality shows em 2020. “Tem dois fatores importantes, o primeiro é a pandemia. As pessoas estão mais em casa assistindo muito às coisas. O segundo é que as equipes de produção do Big Brother Brasil e de A Fazenda entenderam o poder da internet dentro do reality show. É um programa de televisão, mas não é só isso”, comenta.

“Quando a Globo coloca uma blogueira de 5 milhões de seguidores; uma cantora com milhões de seguidores e que tem amigos na internet que vão se posicionar. Aí vem A Fazenda e coloca a Mirella, que é gigante na internet; o Biel, que é polêmico; a Jojo [Todynho], que é aclamada, eles [as equipes] entendem que precisa jogar junto [na internet]. São pessoas que conseguem fazer um enredo legal para a televisão, mas que a força das redes sociais vai fazer o programa bombar”, destaca.

