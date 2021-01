Ex-apresentador da MTV e Band, Daniel Carvalho morre aos 32 anos · .

Ex-apresentador da MTV e da Band, Daniel Carvalho (1989-2021) morreu aos 32 anos na noite de sexta-feira (8). O influenciador digital ficou famoso nos primórdios das redes sociais graças à criação de Katylene, personagem que fazia comentários debochados sobre cultura pop. O comunicador estava internado com problemas renais no Rio de Janeiro.

A morte de Carvalho foi confirmada por familiares e amigos do apresentador à coluna de Fefito, do UOL. O humorista estava hospitalizado desde o final do ano passado.

O sucesso de Katylene em um blog fez Daniel Carvalho ser contratado como VJ da extinta MTV Brasil em 2010, quando ele comentava looks de celebridades e falava sobre cultura pop. Em 2012, o criador de conteúdo foi chamado para a Band, onde trabalhou no programa Muito Mais (2012), apresentado por Adriane Galisteu.

Recentemente, Carvalho estava produzindo conteúdo para as redes sociais no perfil de Katylene no Twitter. Na rede social, muitos influenciadores lamentaram a morte, e o nome de Katylene virou um dos assuntos mais comentados e entrou para os trending topics.

“Triste com a notícia do falecimento do Daniel Carvalho, vulgo Katylene. Eu amava o senso de humor da Katylene, e sempre achei o Daniel Carvalho muito talentoso”, disse Didi Wagner.

“Muito triste. Daniel moldou uma boa parte da internet, lançou uma linguagem própria que era reproduzida diariamente no Twitter. Foi influencer antes mesmo deste termo existir”, escreveu Victor Oliveira.

