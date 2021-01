Ex-apresentador do ‘Globo Esporte’ morre por complicações da Covid-19, em Bauru

Ex-apresentador do programa “Globo Esporte”, o jornalista Adão Nereu morreu, na noite da última terça-feira, vítima de consequências do coronavírus, em Bauru, na cidade de São Paulo. Aos 62 anos, o comunicador estava internado desde o dia 24 de dezembro em um hospital da região. Ele deixa a esposa e dois filhos.

Adão ficou conhecido por ser o apresentador do “GE” em Bauru e comandou a atração por mais de 15 anos na TV Globo Oeste Paulista, agora conhecida como TV TEM. Na época, o programa era gravado na cidade. O jornalista nasceu em Espírito Santos do Turvo, em São Paulo. Ele ainda teve passagens pelo Diário de Bauru, Jornal da Cidade e TV Fronteira, entre outros.

Depois de se aposentar, Adão deixou a comunicação e resolveu investir seu tempo na religião. Ele se tornou pastor evangélico e recebia elogios nas redes sociais por seus cultos. O corpo do líder religioso foi enterrado nesta quarta-feira.