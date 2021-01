Ex-apresentador do Globo Esporte que virou pastor morre vítima de Covid-19 · .

Ex-apresentador do Globo Esporte, Adão Nereu Barbosa morreu aos 62 anos na terça-feira (5), vítima da Covid-19. Aposentado do jornalismo, ele havia se tornado pastor evangélico em Bauru, no interior de São Paulo. Estava internado desde o dia 24 de dezembro no Hospital Estadual de Bauru.

Adão Nereu comandou o Globo Esporte na TV Globo Oeste Paulista, atual TV TEM –afiliada da Globo em Sorocaba, durante 15 anos. Na época em que esteve à frente do esportivo, a atração era gravada em Bauru, onde o jornalista trabalhou a vida inteira.

Nereu também trabalhou no Diário de Bauru, no Jornal da Cidade e foi assessor na Câmara de Vereadores. Depois, passou pela TV Fronteira, afiliada da Globo em Presidente Prudente.

Quando se aposentou do jornalismo, Adão se tornou pastor evangélico. Casado com Iracema Antonelli Barbosa, também hospitalizada por conta da Covid-19, teve três filhos: Adanson (que já morreu), Tatiana e Mateus. Ele foi enterrado no Cemitério Jardim do Ypê, na cidade de Bauru, na quarta (6).

Antes de ser internado, Nereu confirmou o diagnóstico nas redes sociais. Ele chegou a relatar que perdeu 9 quilos e que o filho Mateus era quem vinha cuidando dele, uma vez que Iracema já estava hospitalizada.

Confira Adão Nereu na apresentação do Globo Esporte:

Veja a live de oração de Adão Nereu: