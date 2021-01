Ex-árbitro dispara contra Júnior Baiano: ‘Não perde a chance de ser babaca, morto seria bem melhor’

Durante o “Arena SBT” desta segunda, o ex-árbitro e jornalista Oscar Roberto Godói criticou o ex-zagueiro Júnior Baiano dizendo que ele “não perde a chance de ser babaca”. No programa de Benjamin Back, Júnior Baiano foi questionado, por vídeo, sobre uma partida que Godói haveria apitado alcoolizado: “não sei se estava bêbado, mas estava cheirando a álcool”.

– Esse não perde a chance de ser babaca. Se eu tivesse dado um tiro na cara dele, eu resolveria o problema. Ele foi pego no doping, envergonhou a família e os filhos dele. Doping de cocaína, ele se drogou. Eu provei que não tinha nada. Morto seria bem melhor – disse o ex-árbitro. Godói também falou sobre o quadro da Fifa e sobre não ter participado de uma Copa do Mundo.

– Nem todos os que foram para Copa do Mundo eram melhores do que eu, mas, minha carreira internacional foi ridícula. Eu me preparei para ir à Olimpíada de 2000, antes de me aposentar, mas, nunca me preparei para uma Copa do Mundo. Vai para a Copa o que interessa a Fifa – concluiu Oscar Roberto Godói.