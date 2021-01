Ex-BBBs relembram sensação de pisar na casa pela primeira vez | BBB21

A emoção toma conta de muitos brothers no primeiro dia na casa mais vigiada do Brasil. Imagina a sensação de entrar por aquela porta? Os novos confinados do BBB21, que estreia hoje, nesta segunda-feira, 25/1, já já sentirão isso na pele. Enquanto o programa não começa, alguns ex-participantes, que já passaram por esse momento, relembram o que sentiram no primeiro dia no BBB. Querem saber o que cada um deles falou? Confira!

Max Porto entrou pela porta do BBB9 e só saiu quando venceu o reality naquele ano. A edição trouxe o primeiro muro do Big Brother, separando a casa em Lado A e Lado B nos primeiros dias. Embora o programa tenha começado em janeiro, o ex-brother fala que ficou meses se preparando para entrar na casa mais vigiada do Brasil. Doze anos se passaram e ainda é difícil para Max explicar a sensação.

“Quando eu coloquei os dois pés lá dentro, só me joguei no chão e agradeci imensamente porque é uma sensação inexplicável de realização. Foi uma satisfação imensa, um alívio gigantesco e a certeza que a partir daquele momento minha vida nunca mais seria a mesma, sabe? Então foi algo muito grande que até hoje é difícil explicar, mas é muito intenso”, revela.

2 de 11 Max Porto, BBB19 — Foto: Reprodução/Instagram Max Porto, BBB19 — Foto: Reprodução/Instagram

Daniel Rolim, o terceiro colocado do BBB11 e conhecido como “Daniel do Coqueiro” após sua passagem pelo programa, recorda que ao passar pela porta da casa, a emoção foi tanta que nem percebeu que estava dentro do reality.

“Eu nem percebi que estava no gramado da casa, já tinha chegado algumas pessoas, alguns concorrentes. Eu os cumprimentei como se fossem da produção”, lembra.

Embora o ex-brother tenha passado por isso, ele fala que, apesar da sensação de entrar no Big Brother Brasil ser única, sair pela “famosa porta” era uma das coisas que mais temia.

“Eu só olhava e adorava quando o povo partia e eu ficava. Deus me livre de olhar para aquela porta, é tanto que teve uma vez que me chamaram, pensei que tinha sido expulso e, na verdade, eu ganhei um salto de paraquedas porque eu fui a pessoa mais animada da festa. Graças a Deus eu só saí no último dia de programa por aquela porta”, diz.

3 de 11 Daniel Rolim, BBB11 — Foto: Reprodução/Instagram Daniel Rolim, BBB11 — Foto: Reprodução/Instagram

Paula Leite, carinhosamente chamada de Paulinha pelos brothers, participou do BBB11 e foi a décima terceira eliminada do programa. Ela não ganhou o prêmio, mas ganhou a experiência de viver confinada em um reality com pessoas de diferentes personalidades. Ao se lembrar da primeira vez em que pisou na casa mais vigiada do Brasil, a ex-BBB brinca:

“A sensação foi de frio no corpo inteiro. Nunca infartei, graças a Deus (risos), mas acho que é a mesma sensação”.

4 de 11 Paulinha Leite, BBB11 — Foto: Reprodução/Instagram Paulinha Leite, BBB11 — Foto: Reprodução/Instagram

👉 Vanessa Mesquita (BBB14)

A estudante de veterinária Vanessa Mesquita, campeã do BBB14, confessa que, ao entrar na casa do Big Brother Brasil, foi como estar dentro de um sonho: “Eu lembro exatamente da sensação até hoje, realmente pensei que estivesse em um sonho”. Segundo ela, os principais sentimentos ao abrir a porta foram uma mistura boa de nervosismo e alegria.

“Era tudo muito perfeito, as cores, a grama toda certinha, a casa toda muito linda, com uma decoração que realmente remetia a um sonho. Sinto isso até hoje e tenho tanta saudade!”

5 de 11 Vanessa Mesquita, BBB14 — Foto: Reprodução/Instagram Vanessa Mesquita, BBB14 — Foto: Reprodução/Instagram

O advogado e economista Cézar Lima, campeão do BBB15, afirma que entrar na casa do Big Brother Brasil foi uma experiência “transcendental”.

“Eu senti o milagre de Deus se materializando na minha vida. A gratidão invadiu o âmago do meu ser, queria abraçar Deus. Por dentro, aquele grito entalado na garganta, misericórdia. A estreia foi o ápice, um misto de crença de que o sonho estava de fato se materializando, com a emoção de que vale a pena sonhar e nunca desistir porque a nossa hora sempre chega”, destaca.

6 de 11 Cézar Lima, BBB15 — Foto: Arquivo Pessoal Cézar Lima, BBB15 — Foto: Arquivo Pessoal

Quem também se lembra muito bem do primeiro dia que colocou os pés na casa do Big Brother Brasil é a advogada Adélia Soares, participante do BBB16. Ela foi eliminada no segundo Paredão Triplo da edição.

“Olha, quando eu pisei na casa, pensei: “Caraca, Deus, que oportunidade! Minha vida vai mudar; e mudou para muito melhor”, conta.

7 de 11 Adélia Soares, BBB16 — Foto: Arquivo Pessoal Adélia Soares, BBB16 — Foto: Arquivo Pessoal

Terceira colocada do BBB17, Ieda Wobeto também lembra com carinho do primeiro dia de confinamento na casa do Big Brother Brasil. Ela confessa que a sensação foi de conquista.

“Inexplicável. Uma realidade tão gratificante, de poder realizar um sonho bem distante. Valeu cada dia, cada minuto… Se chorei? Sim, chorei. Mas sorri mil vezes mais. Adorei os dias que ali vivi e adoraria vivê-los novamente”, afirma.

8 de 11 Ieda Wobeto, BBB17 — Foto: Arquivo Pessoal Ieda Wobeto, BBB17 — Foto: Arquivo Pessoal

Jéssica Mueller, do BBB18, nem fez questão de esconder a animação ao entrar na casa. “Lembro que eu só pensava: ‘hoje começa a realização de um sonho!’. E, de fato, quando entrei na casa, eu só conseguia gritar: ‘consegui!’’. A sensação de vitória foi muito grande. Mesmo se eu saísse na primeira semana, eu me senti forte e especial”, recorda.

A profissional de Educação Física ainda é capaz de lembrar dos mínimos detalhes daquele momento:

“Coração disparado, eu só queria sair correndo e gritar. É engraçado falar, mas eu ainda me lembro do cheiro da casa. E quando entrei na sala onde os outros participantes estavam, me lembro da cena de todos olhando para nós, gritando ‘sejam bem-vindos’ e rindo da nossa reação de felicidade com surpresa”.

9 de 11 Jéssica Mueller, BBB18 — Foto: Reprodução/Instagram Jéssica Mueller, BBB18 — Foto: Reprodução/Instagram

No BBB19, os brothers entraram vendados na casa para realizar uma prova que marcou o inicio do confinamento. Mesmo assim, Elana Valenaria afirma que pisar na casa do Big Brother Brasil foi uma das melhores sensações da sua vida. A ex-sister fala que foi indescritível estar no confinamento.

“Como vou explicar a sensação de entrar no BBB? Era algo distante e quase impossível. Mas daí aconteceu, é uma sensação indescritível. Hoje vejo que nada é impossível”, afirma.

10 de 11 Elana Valenaria, BBB19 — Foto: Reprodução/Instagram Elana Valenaria, BBB19 — Foto: Reprodução/Instagram

Faz pouco mais de um ano que Mari Gonzalez pisou na casa do BBB20 pela primeira vez. Ela foi eliminada já no finalzinho do programa, no 16º paredão, e deixou saudades nos espectadores. Para a influenciadora, a sensação mais forte ao entrar na casa foi a de liberdade, e ela até lembra em quem deu um dos primeiros abraços: “Foi na Gabi! Eu fiquei muito feliz, aquele abraço ali me deu um conforto muito grande”.

Mari recorda com carinho a sensação de sair do confinamento no hotel e finalmente conhecer os colegas de reality:

“É um sentimento que não dá nem para explicar, porque a gente fica confinada, sozinha, e quando entra na casa é uma sensação de liberdade, de alegria, de realização. Foi um mix de sentimentos, mas é muito único, eu estava muito feliz, muito animada”.

11 de 11 Mari Gonzalez, BBB20 — Foto: Reprodução/Instagram Mari Gonzalez, BBB20 — Foto: Reprodução/Instagram