Ex-chiquitita supera medo do fracasso para virar apresentadora na TV paga · .

Aos 19 anos e na TV desde 2013, Lívia Inhudes está acostumada a fazer sucesso em tudo o que toca. Ela brilhou como a Vivi de Chiquititas (2013), migrou para a Globo para atuar como vilã em Salve-se Quem Puder e, como influenciadora digital, tem 6,9 milhões de seguidores no Instagram e quase 2,5 milhões no YouTube. Por isso, a atriz tremeu nas bases ao ser convidada para sair de sua zona de conforto e virar apresentadora da Nickelodeon.

Ela admite que teve muito medo do que poderia acontecer na função de comandante do Além do Filtro, que estreia nesta sexta (22), às 19h30. Apesar de ser um pouco apresentadora no YouTube, ela tem liberdade para falar o que quiser no canal. Na TV, vai precisar seguir um roteiro prévio –mas com a desenvoltura de quem parece não estar lendo um texto.

“Tive várias dúvidas. ‘E se não conseguir acompanhar o TP [teleprompter, equipamento que mostra o roteiro a ser lido]? E se eu não der conta de tudo?’ Foi realmente um aprendizado muito grande, e superei a minha expectativa. Hoje, não tenho mais medo de ir para o lado apresentadora. Se surgir uma segunda temporada ou mesmo outro programa, vou aceitar com o maior prazer. Esse desafio foi necessário para eu perceber que sou capaz”, diz.

A cada edição do programa, versão brasileira do formato gringo Unfiltered, uma celebridade aparece no telão, escondida por filtros que camuflam sua aparência e voz. A criadora de conteúdo Eduarda Hippier (a Doarda) e os atores Enzo Krieger (de Carinha de Anjo) e Igor Jansen (de As Aventuras de Poliana) precisam descobrir a identidade do famoso por meio de uma série de perguntas.

Gustavo Mioto, Bela Gil, Mario Junior, Maya Gabeira, Pyong Lee e Celso Portiolli são alguns dos famososo que se tornaram anônimos por meio dos filtros da atração.

Manter o segredo sobre a identidade deles, aliás, foi um problema para Lívia. “Eu sou pisciana, muito avoada (risos). Como eu estudava o roteiro antes e sabia quem eram os famosos, tinha que tomar muito cuidado para não dar spoiler. No começo, eu esqueci e comentei com os câmeras sobre a pessoa, com o microfone aberto… Ficava todo mundo com medo de os três participantes ouvirem”, diverte-se a atriz.

E como ela se sairia se estivesse na posição de “detetive” e não na de apresentadora? “Olha, quando eu jogo em casa, eu demoro muito para adivinhar, então, acho que ia chutar totalmente ao contrário, pessoas bem diferentes. Mas as dicas do programa são muito boas, isso ajuda bastante”, confidencia a artista.

O Além do Filtro vai ao ar toda sexta na Nickelodeon, e também será disponibilizado semanalmente no YouTube e no Instagram do canal infantojuvenil. Confira o vídeo divulgado por Lívia sobre o programa: