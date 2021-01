ex-companheiro no Juventude, Luis Ricardo diz que Breno Lopes tem ‘feeling de gol’ e vê sucesso com Abel Ferreira

Neste sábado, o Palmeiras encara o Santos, no Maracanã, em busca de seu 2º título na Conmebol Libertadores. Para o confronto, o clube alviverde tem como trunfo a velocidade do seu ataque, que conta, entre muitos nomes, com Breno Lopes.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Aos 25 anos, Breno Lopes chegou em 2020 ao Palmeiras. O atacante veio do Juventude, em negociação que o clube paulista teve de desembolsar R$ 7,5 milhões por 50% do atleta. O jogador era destaque do Jaconero na Série B, competição que era vice-artilheiro, na época, com nove gols marcados.

E um ex-companheiro de Breno Lopes rasgou elogios ao jogador. Em entrevista ao ESPN.com.br, o experiente lateral-direito Luis Ricardo afirmou que o atacante tem ‘feeling de gol’. Além disso, destacou o potencial que o jovem jogador tem para desenvolver no Palmeiras e, quem sabe, ser o futuro da seleção brasileira.

“Vou dizer que o Breno tem o feeling do gol. O Breno estava muito entrosado com o Renato Cajá. Os dois se entendiam muito. E entendemos que, quando se está em uma Série B e bem, surgem propostas. E Breno, graças a Deus, tem uma cabeça centrada. Ele estava focado. Acabou que ele teve que ir para um grande clube e está brigando por coisas maiores. Está falando de Libertadores. Costumamos dizer que, quando você vai para um lugar com peças compatíveis com seu futebol, você acaba crescendo. Não tenho dúvidas que aquilo que ele já sabe, com grandes jogadores, ele só tem a evoluir e, concentradinho, ser um grande jogador e, porque não, ser um dos grandes jogadores da seleção brasileira”.

Breno Lopes chegou ao Palmeiras em novembro como reposição a Wesley. O atacante se lesionou e teve de operar o joelho. Até o momento, foi relacionado para 17 jogos pelo técnico Abel Ferreira e só não foi utilizado em um.

Dos 16 que entrou em campo, foi titular em cinco e, nos outros 11, entrou no decorrer da partida. Na última terça (26), marcou o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Vasco no Allianz Parque.