Ex-Corinthians e Palmeiras garantiu última vitória de Jesus contra o Porto em local que treinador tem desempenho pífio

O Benfica contratou Jorge Jesus para recuperar o bom futebol e trazer esperanças de títulos ao clube nesta temporada. No entanto, a equipe faz campanha irregular no Campeonato Português e até mesmo o treinador chega pressionado para o duelo contra o Porto, fora de casa.

A partida acontece nesta sexta-feira, às 18h (de Brasília), pela 14ª rodada da competição, com transmissão do FOX Sports e cobertura em vídeos no ESPN.com.br. E o desempenho do Mister como visitante diante do rival preocupa.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Em toda a carreira de treinador, Jesus fez 22 jogos atuando com visitante contra o Porto e apresenta números ruins. São 15 derrotas, quatro empates e apenas três vitórias. Um aproveitamento de 19,6%.

A última vitória na casa do Dragão foi no dia 30 de abril de 2016. Na época, o Mister comandava o Sporting e aplicou 3 a 1 sobre o adversário em partida do Português. E quem ajudou no confronto foi Bruno César.

O ex-meia de Corinthians, Palmeiras e Vasco estava no time de Lisboa e fez o terceiro gol da partida. Islam Slimani, duas vezes completou, com Héctor Herrera descontando.

Jorge Jesus lamenta durante partida do Benfica Getty Images

Pelo Benfica, a última vitória foi em 2014. Também pela liga nacional, a equipe do Mister venceu o Porto por 2 a 0. O brasileiro Lima foi responsável por anotar os dois gols do triunfo.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Jorge Jesus e o Benfica chegam precisando da vitória para que a ponta da tabela não fique mais longe. Na terceira posição, com 31 pontos, a equipe vê o Sporting liderar até o momento, com 35 e sem perder na competição. O Porto é segundo com 31.

Ou seja, no pior cenário, a derrota pode deixar a equipe do Mister sete pontos atrás do líder e três do Porto na reta final do primeiro turno da competição.

Vale lembrar que esse clássico você acompanha com exclusividade nos canais Disney. A partida acontece nesta sexta-feira, às 18h (de Brasília), pela 14 rodada da competição, com transmissão do FOX Sports e cobertura em vídeos no ESPN.com.br