Ex-Cruzeiro, brasileiro morre após sofrer parada cardiorrespiratória em campo em Portugal

Ex-jogador de Cruzeiro e Athletico-PR, Alex Apolinário, do Alverca, da terceira divisão de Portugal, faleceu nesta quinta-feira. O jogador, 24 anos, que havia sofrido uma parada cardiorrespiratória no último domingo, teve morte cerebral.

“Com profundo pesar comunicamos, de acordo com as informações prestadas pelo corpo médico do Hospital de Vila Franca de Xira, o falecimento por morte cerebral do nosso atleta Alex Sandro dos Santos Apolinário, esta manhã. O FC Alverca Futebol SAD prestará todo o apoio necessário a seus familiares. Neste momento de luto todas as atividades do FC Alverca estão canceladas”, declarou o clube via Instagram.

Durante a partida contra o Almeirim, Alex caiu desacordado no gramado por volta dos 27 minutos do primeiro tempo, perto do círculo central. Ele foi atendido com o uso de desfibrilador e foi encaminhado ao Hospital de Vila Franca de Xira.

O jogo foi paralisado e não voltou a pedido dos jogadores.

Revelado no Botafogo de Ribeirão Preto-SP, Alex Apolinário foi vice-campeão da Copa São Paulo de 2015, quando a equipe perdeu a final para o Corinthians, e foi vendido para o Cruzeiro.

Cruzeiro Esporte Clube lamenta a morte de Alex Apolinário. Desejamos força e serenidade à família e aos amigos de Alex neste momento delicado 🙏https://t.co/kMG0guc2FI pic.twitter.com/gZeM79gUqT — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) January 7, 2021

“O Cruzeiro Esporte Clube recebeu com muita tristeza a notícia da morte prematura de Alex Apolinário, atleta do FC Alverca (Portugal), na manhã desta quinta-feira. Alex tinha 24 anos e defendeu a camisa celeste de 2015 a 2017, tendo atuado por equipes da categoria de base e também do profissional, quando fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil em 2017. A diretoria e todos os colaboradores do Clube expressam muito pesar e sinceras condolências aos familiares e amigos do jogador neste momento de profunda dor, tristeza e comoção”, declarou o time mineiro.

No clube celeste, ele fez 17 jogos entre 2016 e 2017, participando do começo da trajetória da conquistou a Copa do Brasil de 2017. O brasileiro foi emprestado depois ao Athletico-PR, pelo qual fez 9 jogos e faturou o Estadual de 2018.

Divulgação Alverca

Ele estava no Alverca desde o começo de 2019, quando saiu do Cruzeiro. Ele ficou conhecido em Portugal na temporada passada após fazer um dos gols no triunfo por 2 a 0 sobre o Sporting, que eliminou o clube de Lisboa da Taça de Portugal.