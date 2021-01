Ex de Armie Hammer diz que ator é canibal e relata relacionamento abusivo · .

Ex-namorada de Armie Hammer, Courtney Vucekovich revelou em entrevista nesta quinta-feira (14) que seu romance com o ator foi marcado por tentativas de canibalismo por parte dele e relatou que esteve envolvida em um relacionamento abusivo.

Vucekovich descreveu parte da relação com Hammer. Os dois ficaram juntos por pouco tempo, entre junho e agosto do ano passado, após ele se separar da atriz Elizabeth Chambers depois de dez anos. “Ele me disse uma vez que queria quebrar minha costela e comê-la como churrasco”, contou ela ao site Page Six.

A fundadora do aplicativo Flashd ressaltou que, no começo, ignorou esse tipo de comportamento canibal, mas depois percebeu a gravidade da situação. “Ele dizia: ‘Eu quero dar uma mordida em você’. Se eu tivesse um pequeno corte na mão, ele gostaria de chupar ou lamber. Isso é muito estranho”, exemplificou.

O depoimento de Vucekovich vem dias depois que Hammer se tornou o centro de uma polêmica após mensagens que ele supostamente enviou descrevendo fantasias de estupro e canibalismo viralizarem na internet.

Acusado de abuso a canibalismo, o protagonista de Call Me By Your Name (2017) deixou o elenco de Shotgun Wedding, comédia de ação que protagonizaria ao lado de Jennifer Lopez. De acordo com o site Deadline, um membro ligado à produção do filme disse que a saída de Hammer foi um pedido do próprio astro.

Ao portal TMZ, o ator negou as acusações e justificou sua saída do longa para ficar ao lado dos filhos. “Eu não vou responder essas alegações estúpidas, mas à luz dos ataques perversos que eu tenho sofrido na internet, em sã consciência, não posso deixar meus filhos por quatro meses para gravar um filme na República Dominicana. A Lionsgate está me apoiando e eu sou grato a eles”, concluiu.

Os problemas de Hammer começaram na última segunda (11), quando uma página anônima divulgou nas redes sociais prints de conversa envolvendo o ator com uma mulher. Segundo o tabloide Daily Mail, as trocas de mensagens teriam acontecido em 2016.

Na sequência divulgada nas mídias sociais, que colocaram o nome do astro entre os assuntos mais comentados no Twitter, Hammer faz alusões a canibalismo e abusos ao afirmar que seria a parte “dominante” da relação.

Algumas das mensagens trocadas, que envolvem mais de uma vítima, teriam acontecido ainda durante o casamento de Hammer com a ex-mulher Elizabeth Chambers.

‘Camaleão’

Na entrevista ao Page Six, Courtney Vucekovich deu mais detalhes sobre o comportamento de Armie Hammer. Ela afirmou que o ex-namorado vivia como um camelão, isto é, se adaptava às diferentes situações e que se transformava em “exatamente quem você precisa que ele seja” e que a consumiu de várias maneiras.

A relação, afirmou, passou a ser obsessiva, de modo que o astro queria saber onde ela estava todo o tempo e enviava mais de 100 mensagens por dia.

“Ele suga toda a bondade que você ainda tem”, resumiu. “Isso é o que ele fez comigo. Ele meio que cativa você e, ao mesmo tempo em que é charmoso, está preparando você para essas coisas que são mais escuras, pesadas e desgastantes. Fui consumida mentalmente, fisicamente, emocionalmente, financeiramente”, descreveu.

Vucekovich revelou que o astro de A Rede Social (2010) bebia e usava drogas “o tempo todo”, o que a deixava se sentindo insegura e com medo. “Ele fez algumas coisas comigo que não me deixava confortável. Só Deus sabe por que motivo ele me convenceu de que essas coisa eram boas e me colocou em algumas situações perigosas em que eu não estava bem, em que ele bebia muito e isso me assustou”, declarou.

“Você acaba fazendo coisas que são muito incomuns, incluindo atos sexuais”, acrescentou a empresária, que disse que o relacionamento terminou após uma discussão explosiva. “Ele explode a vida [das mulheres] assim e vai embora”.

Após a separação, Vucekovich começou a ter ataques de pânico, presa ao que ela suportou em seu relacionamento instável, e teve de fazer terapia por alguns meses para superar o estresse pós-traumático.