Ex-Fluminense admite ter visto classificação garantida em duelo contra o Flamengo na Sul-Americana de 2017

Em agosto de 2018, Renato Chaves deixou o Fluminense rumando para a Arábia Saudita para seu primeiro clube fora do Brasil. De lá para cá, o defensor viveu grandes momentos em sua carreira no país.

Depois de ter ajudado a classificar o Al-Wahda pela primeira vez para a Champions League asiática, o defensor se transferiu para o Al-Batin, em outubro, onde já dá seus primeiros passos e tenta alcançar as primeiras metas.

“Aqui, você ganha um, dois jogos, os árabes são empolgados, eles querem pensar em Champions da Ásia, acham que já pode bater de igual para igual com o Hilal. Eu falei: ‘A gente tem que ter calma, primeiro manter o time entre os dez, oito colocados, para depois, no próximo ano, conseguir’. Degrau por degrau”.

“Primeiro, se consolida na primeira divisão, para depois investir, trazer mais jogadores, para criar mais nome para o clube. Nosso principal objetivo é ficar entre os oito, para depois pensar mais na frente”, disse em entrevista exclusiva ao ESPN.com.br.

Com gols importantes no país, Renato já tem um histórico de ‘zagueiro-artilheiro’ no país, com médias melhores que outros atletas da posição no país.

“Na minha carreira, eu sempre tive alguns momentos que consegui fazer alguns gols. Sempre tive essa felicidade de ter o cheirinho do gol perto. Essa é uma das características que o pessoal na Arábia gosta de mim. Por temporada, eu faço três, quatro gols”, afirmou.

“Por ter poucos jogos, aqui não tem tanto jogo como no Brasil, que se tem questão de 60,70 jogos por temporada. Aqui, no máximo, se você jogar a Champions da Ásia, vai para 40. Como nosso time joga só um campeonato, faz 30 por temporada. Então, três, quatro gols para um zagueiro, até que é uma boa média”, completou.

Mas sua fase de artilheiro não vem de hoje. Pelo Fluminense, o jogador chegou a marcar gols importantes, como nas quartas de final da Copa Sul-Americana de 2017, quando fez dois gols contra o Flamengo.

O jogo, porém, não acabou da melhor maneira para o Tricolor, com o Flamengo conseguindo o gol da classificação nos minutos finais, após estar perdendo por 3 a 1. Renato admitiu que pensou que a vaga para a semifinal estava encaminhada.

“Quando você faz 3 a 1, em uma partida de quartas de final, você fala: ‘Acabou o jogo, vamos fechar aqui e pronto’. E eu estava vivendo um sonho. Fiz dois gols, em um Fla-Flu e estava classificando o Fluminense”, apontou.

“De repente, veio aquela bomba. Mas acontece. É um jogo que ficou marcado, nunca tinha feito dois gols em uma partida, ainda mais em um clássico. E ruim porque não saímos classificados”, finalizou.