Ex-Liverpool vê ‘insulto definitivo’ contra astro do Tottenham e chama Mourinho de ‘ditador’

Ex-jogador do Liverpool, Stan Collymore reagiu com ira ao tratamento dado pelo técnico José Mourinho ao meia Dele Alli no Tottenham. Ao “Daily Mirro”, chamou o português de “ditador” e diz que não chamar o nigeriano para a partida contra o Sheffield foi o “insulto definitivo”.

“Para Dele Alli, fica fora da equipe por Fernandes foi o insulto definitivo. Alli pode ser muitas coisas, mas não é um mau profissional. Você pode pensar que ele não jogou em um nível suficiente, que está treinando com preguiça, mas, se você acha que um dos melhores jogadores da melhor geração da história do Tottenham merece a indignidade de ter alguém pela frente que não fez nada no clube [Fernandes], você tem que dar uma guinada no seu pensamento. É imperdoável para José Mourinho”, escreveu Collymore, colunista do jornal.

“Não me interpretem mal, Alli provocou motivos para ser criticado pelo treinador. É um menino grande, e Mourinho o vê treinar todos os dias e, obviamente, vê algo de que não gosta, mas ainda não entendo o que Alli foi capaz de fazer para ser colocado na categoria ‘tratar com total falta de respeito’ e isso é o que acho constrangedor. Normalmente, um treinador diria: ‘Olha cara, você não é o meu tipo. Fale com o seu agente e se receber alguma oferta, pode ir. “Mas colocar Fernandes no banco à frente de Alli é uma atitude hostil de um treinador que quer dizer para o jogador sair”, acrescentou.

“Esta é a vingança de que às vezes falo de Mourinho. Não é suficiente para ele dizer a alguém que tem de fazer mais e mostrar-lhe o caminho a seguir, ele tem de esfregar no nariz o jogador, indefinidamente. Enquanto funcionar, ele fará com que seus seguidores comam em sua mão, mas lembre-se, ele está tratando Alli como um cachorro que um dia o morderá na bunda. Porque os jogadores tendem a ser ovelhas de um ditador como ele, mas eles nunca esquecem. É melhor Mourinho continuar ganhando, porque a contagem regressiva para sua saída já começou”, finalizou.

Alli ficou fora do duelo em que o Tottenham venceu o Sheffield United por 3 a 1, em Bramall Lane, pela 19ª rodada da Premier League. Quem foi chamado para o lugar do meia foi o português Gedson Fernandes, que nem sequer entrou na partida.

O Tottenham está na quinta colocação da Premier League, com 33 pontos em 18 jogos.