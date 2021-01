Ex-médico gato do Encontro é vacinado contra Covid-19 ao vivo na CNN Brasil · .

Fernando Gomes, o ex-médico gato do Encontro com Fátima Bernardes, da Globo, e atual apresentador do quadro Correspondente Médico, no telejornal CNN Novo Dia, da CNN Brasil, foi vacinado contra Covid-19 nesta terça-feira (19), ao vivo, no canal de notícias. O momento ganhou destaque na programação, com direito a link do Hospital das Clínicas, em São Paulo, no CNN 360°.

Gloria Vanique e Daniela Lima noticiavam a imunização contra Covid-19 na capital paulista quando anunciaram que o colega seria vacinado às 17h30. “Agora, vamos ver o doutor Fernando Gomes, que faz o quadro Correspondente Médico aqui na CNN. Ele recebe a vacina agora, a Coronavac, no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e a gente acompanha esse momento”, anunciou. O profissional foi exibido na fila do ponto de vacinação e, na sequência, recebendo orientações sobre o procedimento.

A jornalista informou que Gomes é do grupo prioritário por estar na linha de frente do combate à pandemia de Covid-19. Enquanto o contratado da CNN Brasil era vacinado, Daniela destacou a importância do momento para o telespectador. “O doutor Fernando atua aqui na CNN mas já teve passagem por diversas outras emissoras. É um neurocientista, uma pessoa consultada por toda a imprensa”, iniciou.

“De certa forma, esse ato, esse gesto dele é uma forma de a senhora ou o senhor que está em casa, que já o viu e o vê aqui na CNN esclarecendo dúvidas sobre saúde, dando um testemunho no próprio corpo. [Testemunho] De segurança e crença na vacina, a única que nós temos e que está sendo tão atacada e questionada”, pontuou.

Apesar da transmissão ao vivo, Gomes não deu depoimento para o noticiário. No entanto, em suas redes sociais, ele comemorou o momento. “Presente de aniversário um dia adiantado! Primeira dose da Coronavac. Porque, em tempos de pandemia, vacina boa é vacina no braço”, escreveu em seu Instagram. Ele completa 46 anos nesta quarta-feira (20).

Fernando Gomes nos estúdios da CNN Brasil

O profissional também fez um vídeo na frente do Hospital das Clínicas com um colega da área. “É um momento histórico. Nós estamos há um ano preocupados, aprendendo, tratando pacientes e ajudando no diagnóstico. A preocupação é muito grande”, desabafou.

“A gente sabe que a vacina representa uma arma de todo um arsenal que temos para combater o vírus. Sabemos que ainda não tem um tratamento único e específico. A vacina não significa que você precisa ficar sem máscara ou evitar o distanciamento social”, alertou.

Gomes foi contratado pela CNN Brasil em julho de 2020, dois meses após ter sido demitido da Band. Na ocasião, a emissora havia promovido um grande corte no elenco do Aqui na Band. O neurocirurgião pediu demissão da Globo em maio de 2019 após ter atuado como colunista do Encontro com Fátima Bernardes desde 2013.

Veja o momento em que Fernando Gomes é vacinado:

Confira publicações do profissional no Instagram: