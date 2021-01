Ex-meia Danilo é o novo técnico da categoria Sub-23 do Corinthians

O Corinthians anunciou na tarde desta terça-feira a contratação do ex-meia Danilo para ser técnico da equipe Sub-23 do clube.

Ídolo corintiano, Danilo se aposentou em 2019 e tirou a licença B da CBF, voltada para técnicos de categorias de base. Pouco antes de deixar o alvinegro, ele foi cogitado para ser dirigente, mas deixou claro que gostaria de trabalhar no campo.

“É uma grande oportunidade. Fui atleta por 20 anos e tenho muito a passar para frente. Eu vinha estudando, fiz cursos da CBF e recebi o convite do Duílio, Alessandro e do Alex. Iniciar a carreira aqui é uma honra. Vamos trabalhar muito para ter grandes resultados”, comentou Danilo ao site oficial corintiano.

Danilo vai assumir o lugar de Edson Leivinha, que seguirá como funcionário do clube, e trabalhará em conjunto com Alex, coordenador da base e do Sub-23, e Alessandro, gerente de futebol. Os três jogaram juntos e foram campeões com a camisa alvinegra. O ex-goleiro Fernando Yamada também participará da equipe de trabalho como gerente da base.

Pelo Corinthians, Danilo marcou história usando o número 20 nas costas. Em nove anos de dedicação ao Timão, foram 359 partidas, 35 gols e oito títulos: Mundial (2012), Copa Libertadores da América (2012), Campeonato Brasileiro (2011, 2015 e 2017) e Campeonato Paulista (2013 e 2018).