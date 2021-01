Ex-musa do Coritiba ganha até R$ 40 mil por mês vendendo vídeos eróticos na internet

Ex-jogadora de basquete e musa do Coritiba Amanda Costa afirmou em entrevista ao ‘Uol’ que recebe até R$40 mil reais por mês vendendo vídeos eróticos na plataforma OnlyFans, que teve grande crescimento durante a pandemia de Covid-19.

Além disso, ela mantém um canal exclusivo para seguidores no Telegram e compartilha vídeos e fotos picantes no Instagram. Segundo a reportagem, ela consegue esse valor mensal por não precisar ser intermediada por nenhuma agência. Amanda mora com o marido americano, nos Estados Unidos.

– Em 2000, com 16 anos, fui convidada pra jogar em Barretos e lá participei do meu primeiro concurso de beleza, na Festa do Peão. Foi quando despertou esse lado de querer fazer foto. Parei de jogar os Jogos Abertos e comecei a investir na minha carreira de internet, vender conteúdo erótico e me divulgar – explicou o motivo de largar a carreira dentro das quadras tão precocemente.