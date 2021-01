Ex-presidente da Fifa, Joseph Blatter é internado em estado grave na Suíça

O ex-presidente da Fifa Joseph Blatter foi internado durante esta semana em estado grave na Suíça por um problema não revelado por sua filha, Corinne, que trouxe o problema à tona.

– Meu pai está no hospital. Está melhorando diariamente, mas necessita de tempo para recuperar e descansar – afirmou ao jornal “Blick”.

Com 84 anos de idade, Blatter deu entrada em estado grave, mas não corre risco de vida. Com histórico de saúde comprometido, o ex-mandatário da entidade máxima do futebol já foi internado em 2015, na UTI, por um problema no sistema imunológico. Além disso, ele também se curou de um câncer de pele nos últimos anos.

Presidente por 17 anos, Joseph Blatter foi envolvido em diversos escândalos de corrupção ao longo de seu mandato. Ele deixou o lugar em 2015, sendo substituído por Gianni Infantino.