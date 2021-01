Ex-presidente do Santos manteve contato com irmão de Bolsonaro por promessa envolvendo CT

O Santos pretende não deixar “passar em branco” a visita do presidente da República, Jair Bolsonaro, à Baixada Santista, incluindo a visita do chefe do Executivo à Vila Belmiro, para participar do jogo beneficente “Natal Sem Fome”, na última segunda-feira (28). Existe a possibilidade de um ganho para o clube envolvendo um diálogo com Bolsonaro.

Na ocasião, a autoridade, em conversa com o então presidente santista, Orlando Rollo, prometeu encontrar mecanismos jurídicos para que a área onde está o CT Rei Pelé, que pertence à Secretaria de Patrimônio da União, fique em posse definitiva do Peixe.

Na última semana de 2020, Rollo manteve contato com Renato Antonio Bolsonaro, irmão de Jair Bolsonaro, que reside na cidade de Miracatu, a 130 quilômetros de Santos. No entanto, a articulação foi levada para o novo mandatário santista, Andrés Rueda, que assumiu o Peixe nesta sexta-feira (1° de janeiro).

O Santos esteve próximo de ter o seu Centro de Treinamentos colocado para leilão, pois não cumpria as diretrizes governamentais de cessão do ambiente, que era a apresentação de uma contrapartida social. Recentemente, o Peixe reativou o Instituto Santos de Responsabilidade Social, que terão os seus trabalhos alocados no CT.

Ainda assim, o Peixe corre o risco de ser cobrado pela aquisição do terreno, em um valor de R$ 90 milhões. Por isso, a possibilidade de ter o local doado pela União viria de bom grado ao Peixe.