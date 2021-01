Ex-PSG revela motivo que elevou tensão entre Leonardo e Tuchel e diz que situação seria ‘insustentável no longo prazo’

A demissão de Thomas Tuchel do Paris Saint-Germain segue causando repercussão. Em entrevista concedida ao Nezmeti Sport, um dos auxiliares do treinador, o húngaro Zsolt Low, comentou sobre o clima de tensão nos bastidores do clube.

De acordo com o auxiliar, Tuchel discordava do diretor esportivo Leonardo em uma série de assuntos, como, por exemplo, a atuação no mercado de transferências.

“A janela de transferência de verão não foi como gostaríamos. As principais saídas ocorreram logo depois das partidas de agosto, não puderam ser substituídas corretamente. Também criaram tensões entre alguns dirigentes do clube e a comissão técnica”.

“Eles tinham ideias diferentes em muitas áreas, e a diferença de perspectiva cresceu com o tempo. Isso levou Leonardo a pensar no futuro com um comando diferente. Vamos ser honestos, isso não seria sustentável no longo prazo. Melhor ter ido mesmo”, disse Zsolt Low.

Thomas Tuchel e Leonardo conversam durante trein do Paris Saint-Germain Getty Images

Apesar de reconhecer os problemas internos, o profissional apontou que a demissão de Tuchel foi difícil de compreender.

“Ficamos surpresos que no dia 23 de dezembro, depois da vitória por 4 a 0 sobre o Strasbourg, o diretor esportivo do clube, Leonardo, nos disse que não contava mais com Thomas Tuchel. Depois de ter enfrentado dificuldades consideráveis, fez algo histórico com o PSG, ao se classificar para a final da última Liga dos Campeões, foi às oitavas do torneio em dezembro, enquanto disputa o título no Campeonato Francês. A decisão é um pouco incompreensível”, apontou.

Agora, o Paris Saint-Germain será comandado pelo argentino Mauricio Pochettino, que chega com contrato válido até junho de 2022, com opção de extensão por mais um ano.