Ex-Real Madrid, Cassano revela ter engordado 14kg em meio ano por causa de patrocínio da Nutella

Astro do Real Madrid e da seleção da Itália, Antonio Cassano revelou que ganhou 14 quilos em sete meses no Bernabéu porque comeu Nutella “diretamente do pote”.

A marca italiana Nutella, uma pasta de cacau com avelã adocicado, patrocinou os gigantes espanhóis na época em que Cassano, então com 23 anos, se mudou de Roma para Madri, em janeiro de 2006.

“Quando cheguei ao Real Madrid, perdi 12 quilos imediatamente”, disse Cassano em uma conversa com ex-companheiros da Itália, incluindo Christian Vieri e Fabio Cannavaro.

“Então eu os recuperei. A Nutella era um dos patrocinadores do clube e todos os meses eles nos davam cinco quilos do produto”.

Considerado um dos jogadores mais promissores da sua época, Cassano não conseguiu brilhar no Real Madrid com o seu antigo treinador da Roma, Fabio Capello, e saiu após 19 meses para ingressar na Sampdoria.

“Quando Capello chegou [2006], marquei dois gols em dois jogos e me senti o rei do mundo”, acrescentou Cassano.

“Ele me substituiu no primeiro tempo contra o Lyon, tive uma discussão com ele em Jerez e ele me tirou da equipe. Em sete meses, ganhei 14 quilos, comi Nutella direto do pote e não me importava qualquer coisa. Eu era nojento. “

Cassano, 38 anos, teve problemas de peso ao longo de sua carreira e admitiu que seu estilo de vida luxuoso em Madri prejudicou suas perspectivas como jogador.

“Meu maior erro foi o ano e meio no Real Madrid, porque fiz de tudo para estragar tudo”, disse ele. “Isso é um grande arrependimento”.

Cassano durante treino do Real Madrid, em 30 de janeiro de 2007 Getty Images

Cassano foi para a Sampdoria após seu empréstimo e ainda jogaria por Inter de Milão, Parma e Hellas Verona antes de se aposentar em 2018.