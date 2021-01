Ex-Real Madrid e companheiro trocam empurrões após vitória e são separados até por árbitro

Uma cena pouco costumeira marcou a vitória do Porto sobre o Farense, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Português.

Logo após o apito final e confirmado o triunfo de 1 a 0, os atletas do time visitante se cumprimentavam. Até que o zagueiro luso-brasileiro Pepe se dirigiu a Loum, meio-campista senegalês, que aparentemente falou duras palavras ao ex-nome do Real Madrid.

Pepe não gostou nada do que ouviu, e ambos trocaram empurrões e provocações, com até mesmo o árbitro da partida e demais companheiros separando a confusão. Não satisfeito em brigar em campo, Loum se afastou dos demais e correu para o vestiário atrás de Pepe, que havia deixado o gramado.

Passado o nervosismo de ambas as partes, Loum foi às redes sociais e pediu desculpas aos torcedores do Porto e ao zagueiro Pepe, quem chamou de ‘irmão mais velho’.

“Gostaria de pedir desculpas a todos os fãs do Porto pelo infeliz incidente que ocorreu esta noite. Isso nunca deveria ter acontecido. Pepe é um irmão mais velho e eu aprendi muito com ele. Às vezes o desejo de ganhar um jogo faz com que algumas coisas lamentáveis aconteçam de um lado ou do outro. Sempre fui um modelo de disciplina e devoção no clube e pretendo mantê-lo assim”.

O técnico Sérgio Conceição também colocou panos quentes na situação e minimizou o ocorrido. “Não há nada para explicar, são coisas normais do futebol. Acontece quando jogadores da mesma equipe têm opinião diferente. Foi aquele momento de desentendimento. Além disso estamos a falar de uma equipe com caráter e personalidade e isso é demonstrativo. Está tudo resolvido”.