Ex-RedeTV! quebra quarentena e viaja para Turquia para implante de cabelos · .

Franklin David, 34 anos, ex-apresentador do Tricotando, da RedeTV!, quebrou a quarentena para fazer um transplante capilar na Turquia. O artista admitiu que apelou para o procedimento em luta contra calvície. Apesar de se considerar “cabeludo”, ele reclamava das famosas “entradas”.

“Primeira foto de 2021 no feed e careca após o transplante capilar. Gostaram?”, compartilhou o ex-funcionário da RedeTV! neste domingo (3) em seu Instagram. O procedimento foi feito há uma semana em Istambul.

Na plataforma de fotos e vídeos, David divulgou detalhes da cirurgia e do pós-operatório. “Eu não era calvo, mas tinha as entradas muito grandes. Era uma coisa de família, e usava a franja para esconder isso. Graças a Deus pude fazer o transplante para corrigir isso”, declarou.

Em conversa com seus seguidores, revelou que essa não foi a primeira vez que se submeteu a técnica. Ele já havia feito um no passado quando apresentava o Tricotando, mas com uma técnica que não exigia raspar os fios. O resultado final, no entanto, não agradou.

“Quando uma luz batia muito forte [na cabeça], ficava muito evidente e ralo o cabelo. Então, decidi fazer de novo”, explicou.

Frankin David careca após transplante capilar

A experiência médica do ex-repórter do TV Fama, também da RedeTV!, foi filmada para o programa Aventureiros, da Travel Box Brazil, que será comandado por David e Vitor Vianna em 2021. Seu colega, aliás, também se submeteu ao transplante.

“E para fechar com chave de ouro, já que estamos no país do transplante capilar (que recebe mais de 60 mil turistas por ano), não poderíamos deixar de viver esta experiência na pele para mostrar tudo para vocês no nosso programa”, declarou Vianna ao compartilhar fotos na clínica.

Agora no processo de cicatrização, David entregou que tem sofrido com coceiras no couro cabeludo e também está se acostumando com a nova imagem.

“Passei anos escravo de um visual. Isso aqui está sendo libertador. Raspar a cabeça… Acho que todo mundo deveria fazer uma vez na vida. A gente fica bitolado com o cabelo e estética e parece que você está se despindo da vaidade”, analisou.

Veja fotos e vídeos de Franklin David após transplante capilar: