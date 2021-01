Ex-Santos diz que time de Neymar e Ganso era melhor que Flamengo de Jesus: ‘Tínhamos de tudo’

O Santos está na final da Conmebol Libertadores em busca do tetra da América. Na última conquista, em 2011, o time encantou o continente com Neymar e companhia. Para um campeão daquela equipe, o Peixe era melhor até mesmo do que o Flamengo de Jorge Jesus.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Em 2019, os rubro-negros venceram a Libertadores e o Brasileirão com um futebol intenso. Sob o comando do Mister, os cariocas encurralavam os adversários com a forma ‘europeia’ de jogar e sobraram. Para Bruno Aguiar, o Santos de 2010/11 fazia algo parecido, mas tinha um diferencial: a genialidade do futebol brasileiro.

“Gostaria de ver essas duas equipes se enfrentando. Mas, assim, Jesus impressionou pela intensidade alta. Ele poupou poucos jogadores, rodou pouco o time para conseguir manter essa alta intensidade. Eu fico com o nosso time (do Santos em 2010/11). Ele tinha algo diferente em questão do futebol arte e brasileiro. A gente tinha pedalada, chapéu, caneta. A gente teve um mix, aliamos várias coisas juntas”, afirma Bruno Aguiar, lembrando com mais detalhes.

“O Santos tinha mais coisas da nossa raiz. Tínhamos tudo. Drible, ousadia, muitas coisas, assim, fizemos gols de tudo que era jeito. Foi algo incrível que proporcionamos. Aquele jogo em 2011 tenha ganhado como um dos melhores jogos dos últimos anos. De gols, de dribles. Acredito que aquele Santos foi mágico e teve muito mais coisas que o Flamengo. Eu fico com ele”, completou.

Na época, Bruno Aguiar viu dois talentos surgindo. Paulo Henrique Ganso e Neymar. O craque do PSG fez sucesso na Europa e ocupou a primeira prateleira dos atletas no mundo. Por outro lado, o atual camisa 10 do Fluminense teve uma carreira bem diferente. No entanto, para o atual zagueiro do Novorizontino, ele era mais um que falava que Ganso era melhor do que Neymar no início.

“O Ganso, na época, voando. Meu pai falava: ‘E o Neymar? O que é isso?’. Eu falava para o meu pai que tentava marcar o Ganso no treino, os passes para não chegar no Neymar e não conseguia. Eu ia para direita, ele ia para esquerda e vice-versa. Eu brinco que hoje meu joelho dói um pouco por ter que marcar esses meninos”, explicou.

Na época, o Santos aplicou diversas goleadas nos adversários. A mais famosa aconteceu diante do Naviraiense. Em jogo da Copa do Brasil de 2010, o Peixe aplicou 10 a 0, com um show dentro de campo. Magia que Bruno Aguiar acredita ser única do Peixe.

“Eu achei sim que o Ganso seria, com certeza, melhor do que o Neymar. No começo. Três meses depois de chegar ao Santos, jogamos a final do Paulista. O que o Ganso fez, praticamente sozinho, já que tivemos expulsões, foi algo que me surpreendeu. Protegia a bola em cima de três marcadores e não perdia. Naquela época, achei que ele seria melhor. Mas o Neymar começou a evoluir e evoluir. Queria ver esses dois juntos novamente. Eu, como zagueiro, via que o timing dos dois era diferente. Por um tempo, achei que o Ganso seria o melhor. Foi incrível o que vi”, disse Bruno Aguiar, explicando que as seguidas contusões prejudicaram o meia.



“Acredito que a lesão atrapalhou sim. Sabemos que como uma lesão pode influenciar negativamente no seu rendimento. O Ganso vinha em uma crescente de que poderia jogar sim e bem na Europa. Mas, acontece, acredito que pode dar bastante ao futebol, mas a lesão pode ter sim atrapalhado ele”, finalizou.

