Ex-Santos, Maikon Leite diz por que ‘pulou’ o muro para o Palmeiras e não liga para rótulo de mercenário: ‘Normal’

Muitos jogadores atuaram pela dupla Palmeiras e Santos ao longo da história das duas equipes. Em 2011, logo depois de conquistar a Libertadores com o Peixe, Maikon Leite se mudou para o rival, que enfrentará o time alvinegro pela Glória Eterna neste sábado.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá cobertura em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols.

Na época, pelos anos que atuou com a camisa santista, a saída de Maikon gerou uma mágoa por parte da torcida, que não entendeu o motivo de sua saída. Em entrevista ao ESPN.com.br, o atacante revelou o porquê de ter deixado o time e relevou a imagem de mercenário que alguns o colocaram.

“Torcida não sabe os bastidores, diz que é mercenário, normal. Não saí do Santos para o Palmeiras simplesmente por oferta salarial, mas acabou o contrato com o Santos. Recebi uma proposta muito maior do Palmeiras do que a renovação do Santos. É o futebol, trabalho. Você recebe uma acima e vai. Não quis ir para lá de qualquer maneira, cumpri meu contrato com o Santos”, disse.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

“O torcedor não está ligando, quer que você fique, amor ao clube, mas é de momento. Você quer buscar novos ares. Fui para um Palmeiras, outro gigante. Foi isso, não tenho o que falar. Fui correto. Todo mundo vi que no Santos, mesmo assinado com o Palmeiras, não deixei de jogar. Entrei com vontade em todos os jogos. Estava lá sempre que o Santos precisou de mim”, completou.

Maikon Leite conquistou títulos de expressão pelos dois times. No Santos, além da Libertadores, conquistou dois Paulistas e uma Copa do Brasil, torneio que ele voltaria a vencer usando a camisa do Palmeiras.