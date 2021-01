Ex-São Paulo, Antony é eleito melhor jogador do mês no Campeonato Holandês

O Campeonato Holandês elegeu o atacante Antony como o melhor jogador do mês de dezembro. O atleta de 20 anos vem se destacando no Ajax, somando oito gols e sete assistências em 15 jogos. O camisa 39, inclusive, é líder da competição em passes para gols.

Ao comentar sobre o prêmio, o ex-jogador do São Paulo destacou sua boa adaptação e o desejo de ajudar o Ajax a atingir suas metas.

“Estou muito feliz com mais esse prêmio aqui na Holanda. A adaptação tem sido ótima e os resultados estão acontecendo no campo. Espero seguir ajudando o Ajax a conquistar as vitórias, pois temos muitos objetivos nesta temporada”, afirmou.

Esta não é a primeira premiação que Antony recebe desde que chegou à Europa. No mês de outubro, o jovem já havia sido apontado como melhor jogador do Ajax, em eleição feita nos canais oficiais do clube. De acordo com o jogador, estes feitos são frutos de um trabalho coletivo.

“Tenho conversado muito com todos aqui no clube, todos me receberam muito bem. Isso tem facilitado bastante. Esse troféu que recebi é um prêmio de toda equipe, que vem tendo boas performances na temporada. Que possamos seguir em alta. Estou muito motivado”, explicou.

Antony é formado nas categorias de base do São Paulo, onde atuou profissionalmente entre 2019 e o início de 2020. No último mês de julho, o atacante foi apresentado oficialmente no Ajax.