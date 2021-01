Ex-São Paulo e Santos, Cueva é anunciado por clube da Arábia Saudita

O atacante peruano Christian Cueva tem casa nova. O atleta foi anunciado oficialmente como novo reforço da equipe saudita Al Fateh. Cueva teve boa passagem no São Paulo, mas ficou manchado negativamente no Santos por problemas extra campo.

Cueva fez parte do elenco tricolor durante três temporadas, entre 2015 e 2018 – mais tarde veio a reforçar a equipe do Santos, mas não rendeu e foi pouco aproveitado pelo Peixe.

Depois de deixar a equipe da Vila, Cueva reforçou o Pachuca, do México, e o Yeni Malatyaspor, da Turquia. Em ambas oportunidades o jogador manteve problemas extra campo e indisciplina, resultando na rescisão contratual.

Pelo Pachuca inclusive, tanto o jogador quanto o clube foram condenados pela Fifa a pagar uma multa, cerca de R$ 37 milhões, ao Santos pela quebra unilateral de contrato.

A equipe do El Fateh luta contra o rebaixamento no campeonato local e conta com outros atletas peruanos, como