Ex-São Paulo, Washington revela jogador que conseguia ser ‘mais chato’ que Valdívia: ‘Menino enjoado’

Artilheiro por onde passou, Washington fez histórias vestindo a camisa de grandes clubes do futebol brasileiro. No seu currículo, equipes como Athletico-PR, Fluminense e São Paulo, pelas quais foi artilheiro e disputou muitos clássicos.

Em entrevista ao ESPN.com.br, o ex-atacante, apontou o jogador ‘mais chato’ que enfrentou. Para o ‘Coração Valente’, como Washington era conhecido, Jorge Henrique era o mais ‘enjoado’.

“Jorge Henrique, que jogou no Corinthians, no Botafogo. Oh baixinho enjoado, ele era chato. Dava um nervoso quando eu jogava com ele, porque ele pererecava para cá, para lá, fazia jogada. Eu pensava: ‘Será que não tem ninguém para dar uma sapatada nele?’ (risos) Tiveram outros, também, mas o Jorge Henrique era assim. Oh menino enjoado”, apontou.

E um episódio em especial foi relembrado por Washington durante a entrevista. O ex-atacante citou a oportunidade em que conseguiu brincar dentro de campo com Jorge Henrique.

Jorge Henrique comemorando o título mundial do Corinthians, em 2012 Gazeta Press

“Uma vez só eu brinquei com ele, dentro de campo. Eu falei para ele: ‘Deixa de ser chato’, na brincadeira. Foi a única oportunidade, nós nunca conseguimos nos falar fora de campo, mas sempre no respeito. E ele era chato de marcar, mesmo, eu via o sufoco que os laterais passavam”.

Washington teve a oportunidade de enfrentar Jorge Henrique quando Fluminense e Botafogo faziam o ‘Clássico Vovô’ e no Majestoso entre São Paulo e Corinthians.

Washington quando jogava pelo São Paulo, em 2009 Gazeta Press

E, para o ex-atacante, Jorge Henrique conseguia superar outro jogador bastante marcado por essa característica no futebol brasileiro: Jorge Valvídia, que Washington jogou contra em São Paulo x Palmeiras.

“Ele conseguia. Eu joguei muito mais com o Jorge Henrique do que contra o Valdívia. Porque, quando eu estava no Fluminense, o Jorge estava no Botafogo. Depois, quando eu fui para o São Paulo, ele foi para o Corinthians, finalizou.