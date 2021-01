Ex-superintendente do Santos relata surpresa com demissão e diz: “Até breve”

Demitido do Santos nesta terça-feira, Felipe Ximenes foi ao Instagram para comentar a saída da superintendência de esportes.

O profissional chegou com o ex-presidente Orlando Rollo e durou menos de quatro meses no clube.

“Futebol sempre prega peças que a gente não espera. Acabei de ser demitido do Santos, mas quero aqui deixar meu agradecimento à torcida do Santos, diretoria que me contratou e que está começando agora. Sempre fui tratado com respeito desde o primeiro dia, onde fui informado da demissão. Muito obrigado a todos. Santos ganha mais um na torcida, agora do lado de fora, pelo tetra da Libertadores. Trabalho incrível do Cuca e da comissão técnica. Foi um prazer imenso e até breve”, falou Ximenes.

Com as saídas de Ximenes e Marcio Santos, o gerente Jorge Andrade passa a ser a referência no departamento de futebol profissional. Ele tem ótima relação com o técnico Cuca.