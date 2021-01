Ex-Vasco rememora lance polêmico e diz que clube teria sido campeão do mundo sobre o Corinthians se já houvesse o VAR na época

Nesta quinta-feira (14) o Corinthians celebra 21 anos da conquista do seu primeiro Mundial de Clubes, nos anos 2000, em pleno Maracanã. O adversário na final foi o Vasco, que contava com um elenco recheado de estrelas como Edmundo e Romário, e perdeu por 4 a 3 nos pênaltis, após 0 a 0 nos 90 minutos e prorrogação.

E para o camisa 10 do Cruz-Maltino naquela época, se o VAR já existisse nos anos 2000, o clube carioca possivelmente teria levado a melhor sobre o Corinthians ainda no tempo regulamentar.

Em sua conta oficial no Instagram, Edmundo relembrou de lance aos 34 minutos do 2º tempo, em que recebeu bola no campo de ataque em posição legal, mas o árbitro marcou impedimento. Se não fosse a marcação, o atacante ficaria cara a cara com o goleiro Dida. (Veja o lance abaixo).

“O TBT de hoje! Mostra que o Vasco seria campeão do mundo também! Se tivesse VAR, é claro”, escreveu o ex-jogador.

Após o 0 a 0 no tempo normal e prorrogação, a definição foi para os pênaltis. O Vasco desperdiçou duas cobranças, a primeira com Gilberto e depois com o próprio Edmundo, enquanto o Corinthians só perdeu com Marcelinho e por isso sagrou-se campeão do mundo naquele ano.

Para chegar à final naquele ano, o Cruz-Maltino fez campanha positiva na fase de grupos, onde liderou o grupo B, com três vitórias e 100% de aproveitamento. Em uma delas, venceu o Manchester United por 3 a 1, com show de Romário e Edmundo.

Vasco reivindica reconhecimento de campeão intercontinental

Apesar de não ter conquistado o Mundial nos anos 2000, por outro lado, o Vasco tenta o reconhecimento como Mundial de Clubes o título do Torneio Rivadávia Corrêa Meyer em 1953.

Na última terça-feira (14), Alexandre Campello e Jorge Salgado, atual e futuro presidente do clube carioca, respectivamente, se encontraram com Rogério Caboclo, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e, dentre outros assuntos, o reconhecimento do torneio como Mundial de Clubes foi uma das pautas.