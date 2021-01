Ex-xodó de Mourinho no Real Madrid quase foi ao Chelsea e conta qual erro atrapalhou sua carreira

O Real Madrid decide sua vida na Copa do Rei nesta quarta-feira, diante do Alcoyano, em partida válida pela segunda rodada da competição nacional. O FOX Sports transmite o duelo ao vivo e com exclusividade, a partir das 17h.

O último embate entre as duas equipes pela Copa do Rei aconteceu na temporada 2012/2013 e teve um garoto como protagonista.

Aposta de José Mourinho diante do Alcoyano, José Rodríguez, hoje no Maccabi Haifa, estreou com 17 anos com a camisa do Real Madrid e marcou um dos gols na vitória.

Na época, a promessa foi eleita como grande ‘xodó’ de José Mourinho. Porém, algumas decisões precipitadas e erros de condução de carreira fizeram com que José Rodríguez não despontasse como esperavam.

Em entrevista ao diário Marca, José contou que Mourinho tentou o levar para o Chelsea quando o português foi contratado pelo time de Londres. Porém, não foi possível a negociação. E, para o atleta, a saída do treinador foi crucial para sua queda de rendimento no Real Madrid.

“O Real Madrid foi a minha primeira casa, que me treinou no futebol e no esporte, em todas as áreas da vida e sempre vou agradecer. Eu sempre digo e sempre direi. Mas é verdade que o treinador que te ama está indo embora … Ele vai embora e me enfraquece. O Ancelotti também gostou muito de mim, de verdade, mas achar um lugar naquela época era quase impossível, eles eram os melhores do mundo, um time lendário. Com Mou eles conversaram sobre muitas coisas sobre seu relacionamento comigo, mas quando ele foi embora, ele me mostrou que me amava porque queria me levar para Chelsea com ele, mas não poderia ser feito naquele momento”, contou o atleta.

Hoje com 26 anos, José Rodríguez ainda deixou claro que a constante troca de representante em relação ao mercado foi o grande culpado por não ter conseguido realizado uma carreira mais impactante nos primeiros anos em que esteve no futebol profissional.

“O resumo é muito simples. Cometi um erro: mudei de agentes. Voltei com um nome que me ajudou ao longo da vida e estou reconstruindo minha carreira. Estou em um projeto com o Maccabi Haifa, muito feliz e fazendo bem as coisas”.