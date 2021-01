Executivo explica ‘nova era’ com TNT Sports; saiba principais mudanças com o fim do Esporte Interativo

Este domingo marcou a mudança da marca Esporte Interativo para TNT Sports pelo grupo WarnerMedia. O novo canal faz parte de um plano de juntar todas as vertentes esportivas no Brasil, na Argentina e no Chile sob uma “identidade única”. De acordo com o grupo, a TNT Sports é uma “nova perspectiva pan-regional”.

– Estamos muito orgulhosos de ter dado este passo importante. Agora, reunidos sob a marca TNT Sports, iniciamos uma nova era para nossa divisão de Esportes, tudo com o objetivo de estar cada vez mais próximo do público, com propostas específicas para cada mercado e com tudo o que os fãs de esportes e futebol desejam e gostam – explicou o General Manager da WarnerMedia Chile e chefe da TNT Sports Gustavo Minaker.

No Brasil, além das mudanças nas redes sociais do Esporte Interativo e do site do canal, o serviço de Streaming da marca também deixa de se chamar EI Plus para virar o ‘Estádio TNT Sports’. Na TV, os canais TNT Brasil e Space Brasil continuarão transmitindo partidas do Brasileirão, da Liga dos Campeões, da primeira divisão italiana, entre outros campeonatos já carregados pela marca. Na Argentina e no Chile, os canais TNT Sports continuam funcionando normalmente apenas com a mudança na identidade visual.

​- Nossa intenção é trabalhar a integração entre os três países para trazer uma proposta multitelas com foco no engajamento do fã e em potencializar o desenvolvimento do esporte em cada um dos países. Conseguimos chegar ao coração dos fãs e com esta nova abordagem regional criamos um produto muito mais sólido e com enorme potencial. Vamos capitalizar o melhor de cada país para levar ao público regional, como por exemplo o Match Day, onde acompanhamos o fã durante todo o dia de jogo de seu time, em todas as plataformas. Outro foco será potencializar a oferta digital, com conteúdos exclusivos e nativos para este meio – disse o responsável pelo Conteúdo do TNT Sports Fabio Medeiros.

​O TNT Sports continuará contando com a equipe formada por André Henning, Taynah Espinosa, Mauro Beting, Jorge Iggor e Vitor Sérgio Rodrigues, entre outros.

Veja abaixo o vídeo de divulgação do novo TNT Sports: