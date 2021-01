‘Existem pessoas que só querem criar caos dentro do Ninho’

O Flamengo tem vivido uma semana tensa após os últimos tropeços no Campeonato Brasileiro. Tanto que a diretoria se reuniu com o elenco e garantiu a permanência do técnico Rogério Ceni.

Além do treinador, alguns jogadores vêm sendo criticados pelas más atuações. Um deles é o lateral-esquerdo Filipe Luís, que utilizou as redes sociais para fazer um desabafo.

“Nunca duvide de quem derrama sangue, suor e lágrimas pelo escudo do Manto Sagrado. De quem tem, como a maior alegria da carreira, ser campeão pelo clube do coração. Existem pessoas que só querem o caos dentro do Ninho, e dentro da Gávea. Nós somos mais fortes que isso, mais unidos. Não podemos prometer vitórias, nem jogos bons sempre, mas, sim, podemos prometer dar a nossa vida pelo clube que tanto amamos. Não deixem que jornalistas sem credibilidade difamem o nome de jogadores que sentem amor pelo Flamengo, e que só querem o bem do Flamengo. Cuidem com carinho de quem ama o clube. Unidos somos mais fortes. Saudades, Nação”, escreveu o jogador no Instagram.

Filipe Luís foi criticado abertamente pelo técnico Rogério Ceni após a derrota no clássico para o Fluminense. Já contra o Ceará, o lateral foi substituído por Renê.

O Flamengo segue com a preparação visando o duelo desta segunda-feira, contra o Goiás, em Goiânia, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.