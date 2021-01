Expresso do Amanhã 2×2: episódio terá uma grande ameaça (Preview)

Depois do sucesso da 1ª temporada, a série Expresso do Amanhã retornou, na segunda-feira (25), para uma nova season. A TNT estava só esperando o episódio estar disponível no catálogo da Netflix para divulgar a promo para o próximo capítulo da 2ª temporada.

(Fonte: TNT/Reprodução)Fonte: TNT

Teaser do episódio 2×2 de Expresso do Amanhã

O vídeo promocional começa aos poucos a implantar um forte clima de tensão para focar no grande vilão Joseph Wilford, personagem interpretado por Sean Bean (Game of Thrones). Apresentado de começo como alguém animado e perigoso, Wilford logo se mostra, na promo, uma pessoa cruel e sádica.

Com imagens de Wilford que variam entre festivas e diabólicas, temos uma narração de Bennett Knox (Iddo Goldberg) dizendo que: “Quando ele escolhe você, é maravilhoso no começo, ele é maravilhoso. Mas, então, as facas aparecem”.

Logo na sequência, o próprio Sr. Wilford aparece sorrindo e explicando um plano desconhecido, que encerra afirmando que a ideia será muito mais divertida do que apenas cortar as gargantas das pessoas.

Esse plano pode ser a grande batalha que o teaser apresenta acontecendo dentro do Snowpiercer, que pode acabar rendendo alguma baixa importante para os fãs do seriado. Em uma das últimas falas do vídeo, Melanie Cavill (Jennifer Connelly) alerta Andre Layton (Daveed Diggs): “Ele está vindo atrás de você, Layton. Nao cometa nenhum erro!”.

No Brasil, os novos episódios de Expresso do Amanhã devem estrear todas as terças-feiras na Netflix. O próximo episódio está marcado para chegar ao catálogo da plataforma de streaming no dia 2 de fevereiro.