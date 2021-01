Expresso do Amanhã: Sean Bean fala sobre seu personagem na 2ª temporada

A 2ª temporada de Expresso do Amanhã (Snowpiercer, no original) ainda nem estreou, mas as expectativas dos fãs já são bastante altas. Um personagem que, aparentemente, terá bastante destaque nos próximos episódios de Expresso do Amanhã é o Sr. Wilford (interpretado por Sean Bean). Em entrevista recente ao TV Insider, o ator comentou sobre seu personagem na nova temporada da série.

O showrunner Graeme Manson já havia dito que Wilford é descrito como “o homem mais inteligente que restou no mundo”, já que o personagem tem diversas facetas escondidas e algumas cartas na manga.

Vale destacar que, ao final da primeira leva de episódios, o público descobre que a filha que Melanie (Jennifer Connelly) acreditou estar perdida, na verdade, estava com ele.

(Reprodução)Fonte: TNT

Sean Bean fala sobre o que o público pode esperar da 2ª temporada de Expresso do Amanhã

“Eu vi o [filme de 2013, dirigido por Bong Joon-ho] original e fiquei muito impressionado. Quando me ofereceram a chance de interpretar Wilford, de todas as pessoas — que não [participaram fortemente] no filme — foi uma chance de desenvolver esse personagem”, revelou Bean, que tem Game of Thrones e O Senhor dos Anéis em seu currículo.

Segundo o ator, há uma cena na temporada que é muito interessante, na qual Wilford é apresentado ao Snowpiercer novamente como uma espécie de herói que retorna à sua casa. “Estou em boa forma”, brincou, citando o escritor Oscar Wilde como uma referência para a atuação. “Wilford é um showman muito extravagante que eu gosto muito de interpretar”, contou.

Quando questionado se os próximos episódios vão revelar a verdade sobre a paternidade de Alexandra (Alexandra Cavill), a filha de Melanie, Bean afirma que “Alexandra é muito leal a Wilford e está se comportando como se fosse sua filha”.

O que será que vai acontecer na série? A 2ª temporada de Expresso do Amanhã estreia hoje (25) na TNT. No Brasil, a produção distópica é disponibilizada pela Netflix.