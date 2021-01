Expresso do Amanhã: série é renovada para 3ª temporada na TNT

A 2ª temporada de Expresso do Amanhã (Snowpiercer, no original) ainda nem estreou oficialmente, mas a TNT já aproveitou para anunciar que a produção distópica será renovada para uma 3ª temporada. A série, que obteve o título de estreia mais assistida da TNT desde The Alienist, de 2018, atingiu 32 milhões de espectadores com seus primeiros episódios.

O elenco conta com a participação de Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Sean Bean, Rowan Blanchard, Alison Wright, Mickey Sumner, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Steven Ogg.

A série ainda tem Graeme Manson, Marty Adelstein e Becky Clements, Matthew O’Connor, Ben Ronblatt e Scott Derrickson como produtores executivos, além da participação de diversos membros da equipe do filme original como consultores de produção.

Saiba mais sobre o que vem por aí em Expresso do Amanhã

Baseada em uma graphic novel francesa, escrita por Jacques Lob, Benjamin Legrand e Jean-Marc Rochette, e no filme homônimo adaptado desta, Expresso do Amanhã conta a história dos passageiros de um enorme trem todo dividido em luxos e regalias para os mais ricos e miséria para os mais pobres.

A trama ainda questiona a justiça social e a luta de classes de uma forma inventiva e cheia de simbolismos, já que todos os conflitos se dão por conta da sobrevivência do grupo mais oprimido. No final da 1ª temporada, os sobreviventes da revolução estão tentando manter a calma e entender melhor o que vem acontecendo.

Layton (Daveed Diggs) estava emergindo como o líder do trem, mas é descoberto que o Sr. Wilford (Sean Bean) está vivo e vindo em um trem rival. Melanie (Jennifer Connelly) arrisca sair para impedi-lo de invadir o Snowpiercer.

Dessa forma, na 2ª temporada, veremos uma revolta instalada ainda mais perigosa.

Os novos episódios de Expresso do Amanhã estreiam em 25 de janeiro pela TNT. No Brasil, a produção pode ser vista pela Netflix.