Expressões idiomáticas: O que são e exemplos

As expressões idiomáticas estão presentes em diversas situações do dia a dia e cada língua apresenta o seu conjunto de expressões de acordo com a cultura dos seus falantes. Os estudos linguísticos conceituam como expressões idiomáticas aquelas que são destituídas de tradução.

Uma expressão idiomática é um conjunto de duas ou mais palavras que se caracteriza por não ser possível identificar o seu significado mediante o sentido literal dos termos que constituem. Desse modo, não é possível traduzir a expressão para outra língua, ela só têm sentido completo no idioma na qual se originou.

Tais expressões podem ser consideradas como variações da língua, uma vez que exprimem traços culturais de uma determinada comunidade linguística. Além disso, as expressões idiomáticas carregam certa informalidade e se perpetuam de geração em geração de modo que seu sentido é “cristalizado” na língua.

No português, são comuns expressões como “pisar na bola”, “engolir sapo” ou “andar na linha”. No entanto, o significado desses conjuntos de vocábulos não é literal, ou seja, as palavras não apresentam o sentido denotativo, aquele encontrado nos dicionários.

Qualquer falante brasileiro sabe que “pisar na bola” significa fazer algo errado ou cometer um erro inaceitável, como na frase: Marcos pisou na bola ao xingar a tia. Já dizer que alguém “engoliu sapo” significa dizer que a pessoa recebeu reclamação ou bronca e não pôde dar resposta. Por fim, a expressão “andar na linha”, por sua vez, quer dizer agir corretamente, obedecer e não cometer erros.

Veja abaixo uma lista com algumas outras expressões idiomáticas populares no Brasil!

Expressões idiomáticas do português

arrastar a asa;

arregaçar as mangas;

bater as botas;

ter uma carta na manga;

cair de paraquedas;

trocar as bolas;

pedra no sapato.

