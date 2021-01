‘Expus o time, foi um erro que cometi’

Após a derrota por 1 a 0 para os reservas do Santos, neste domingo, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico do São Paulo, Fernando Diniz, revelou que pediu desculpas ao volante Tchê Tchê e ao elenco tricolor pelos fortes xingamentos que disparou para o meio-campista durante a derrota por 4 a 2 para o Red Bull Bragantino, na última quarta-feira.

No entanto, o treinador salientou que o episódio não bagunçou os bastidores tricolores, e assegurou que o revés para o Peixe, no Morumbi, não teve “nada a ver” com o da partida no Nabi Abi Chedid.

“Em relação ao Tchê Tchê, é um problema que estamos resolvendo internamente. Foi uma exposição. Conversei com o Tchê Tchê e com o grupo, e agora temos que andar para frente. Foi um erro que cometi. Pedi desculpas ao Tchê Tchê e ao time por tê-los exposto pela maneira como agi”, afirmou.

“Mas a culpa tem uma curva que é benéfica, saudável, e depois traz prejuízo. Agora, é olhar para frente e temos que crescer como time, não afrouxar. Aquele episódio tem que servir para a gente ter relações melhores do que já tinha até o episódio acontecer”, acrescentou.

“A gente não tem que fazer um julgamento por causa desses jogos jogos. A partida de quarta não teve nada a ver com a de hoje. Quarta talvez a gente tenha feito a pior partida sob meu comando, principalmente no 1º tempo. Hoje foi diferente”, argumentou.

Fernando Diniz durante jogo entre São Paulo e Red Bull Bragantino Rubens Chiri/saopaulofc.net

“Era um jogo difícil, com o Santos sem pressão nenhuma, especulando por uma bola, que foi o que aconteceu. O Santos jogando totalmente atrás, o que favorece a quem está só se defendendo e com os jogadores descansados e atrás. A gente fez um 1º tempo mais moroso do que devia, mas no 2º tempo a gente identificou esse problema e tinha melhorado a intensidade, mas tomou o gol com 1 minuto. O time foi mais intenso, criou oportunidades para virar o jogo, mas não conseguiu converter”, seguiu.

“O jogo de quarta foi uma coisa, o que hoje foi outra. Temos que melhorar e voltar a vencer. É isso que a gente precisa agora”, complementou.

Com o resultado, o Tricolor sofre seu 2º revés seguido e, apesar de seguir na liderança, vê a pressão aumentar nesta reta final de campeonato, com equipes como Internacional, Atlético-MG, Grêmio e Palmeiras se aproximando.

A equipe do Morumbi descansa nesta semana e volta a campo no próximo domingo, contra o Athletico-PR, às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada.