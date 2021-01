‘Fã’ desde o São Paulo, Mourinho quer tirar brasileiro do Real Madrid, diz jornal

Cada vez mais sem espaço com Zinedine Zidane no Real Madrid, Eder Militão poderá ter em breve sua primeira experiência na Premier League. Segundo informações que foram divulgadas pelo jornal italiano Corriere Dello Sport, o zagueiro entrou na mira de José Mourinho.

De acordo com a publicação, o treinador gostaria de contar com o brasileiro no elenco do Tottenham, que entrará em breve na parte decisiva da temporada.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A ideia do time inglês é conseguir o empréstimo do defensor, com a opção de compra definida. Esse valor, no entanto, não seria pequeno.

A vontade do Real Madrid seria conseguir recuperar ao menos parte dos 50 milhões de euros investidos para tirar Militão do Porto. O ‘fator Mourinho’, no entanto, poderá pesar na transferência. Segundo a publicação, o técnico acompanha o jogador desde os tempos de São Paulo, onde foi revelado.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Com apenas 134 minutos de jogo nesta temporada, Militão já estaria em uma relação de nomes negociáveis no Real Madrid. Sem espaço com Zinedine Zidane, o zagueiro não vai a campo desde 31 de outubro, quando os merengues golearam o Huesca por 4 a 1.

Quarto colocado na Premier League, o Tottenham ainda permanece vivo na disputa pelo título inglês, tentando quebrar um jejum que vem desde a temporada 1960/61. Mas outro tabu, este um pouco mais curto, está mais perto de ser quebrado.

O time de José Mourinho enfrentará o Manchester City e Pep Guardiola na decisão da Copa da Liga Inglesa, agendada para o dia 25 de abril, em Wembley.