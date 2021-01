Fábio Jr. coloca mansão onde mora com Fiuk à venda; saiba o preço · .

A mansão de Fábio Jr. em Alphaville, bairro nobre de Santana de Parnaíba, em São Paulo, está listada para venda em sites imobiliários por R$ 8 milhões. O cantor vive na residência há mais de dez anos e divide o endereço com filho Fiuk, atualmente confinado no BBB21, e com a mulher, Fernanda Pascucci.

Durante a quarentena, Fábio transmitiu duas lives diretamente do luxuoso imóvel de 570 metros quadrados de área construída, com 1,5 mil metros quadrados de área total. Para o R7, o cenário foi a sala de estar; no Multishow, ele exibiu a piscina e parte do jardim.

A mansão fica localizada em um condomínio fechado. O . teve acesso a dois diferentes anúncios do imóvel: em um deles, o preço é de R$ 8,5 milhões; no outro, há um “descontão” de R$ 500 mil, com valor final de R$ 8 milhões.

São quatro dormitórios, sendo duas suítes. A master tem closet, antessala e varanda. A sala principal tem espaço para três ambientes, com lareira e copa de apoio. A cozinha é espaçosa. O anúncio também destaca uma “sala de almoço”.

Na parte de lazer, o imóvel tem amplo jardim com fonte, um ofurô, sauna úmida, sala de TV, piscina e espaço para quatro vagas de garagem. Assista abaixo ao vídeo com detalhes da mansão:

A residência em Alphaville chegou a fazer parte de uma disputa judicial que Fábio Jr. e a sua ex, Mari Alexandre, travaram em 2010. Na ocasião, o imóvel era avaliado em R$ 5 milhões. O cantor continuou com a casa.

Desde o fim de 2020, Fábio está com a mulher, Fernanda Pascucci, em um sítio no interior de São Paulo. Em junho, ele fez uma live de Dia dos Namorados para o Multishow e usou a parte externa da mansão como cenário. Confira:

Já Fiuk ficou um tempo no Rio de Janeiro antes de ser confinado no BBB21 –o cantor já é apontado como um dos favoritos ao prêmio de R$ 1,5 milhão na temporada.

Um dos protagonistas de A Força do Querer, o ator mora com o pai em Alphaville, mas as casas dos dois têm entradas e espaços independentes na mansão. Em 2016, Sabrina Sato mostrou detalhes da residência. Veja abaixo:

Veja fotos de Fiuk e Fábio Jr. na casa: