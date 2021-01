Fabricante de veículos elétricos tem 1º lucro anual

A Tesla, uma das maiores fabricante de veículos elétricos, teve o seu primeiro lucro anual no ano passado. A fabricante teve US$ 721 milhões de lucro, contra um prejuízo de US$ 862 milhões registrado em 2019. Mesmo com a pandemia a fabricante de veículos elétricos cresceu, chegando a registrar lucro líquido de US$ 270 milhões no quarto trimestre de 2020, alta de 157% se comparado o mesmo período de 2019. O valor, contudo, ficou abaixo do lucro de R$ 331 milhões registrado no trimestre anterior.

As ações da empresa também apresentaram alta, tanto que Elon Musk, fundador da empresa, se tornou o homem mais rico do mundo. Ele ultrapassou também bilionário Jeff Bezos, da Amazon , segundo o ranking da Bloomberg, uma agência americana de notícias. Na primeira semana do ano a empresa viu suas ações crescerem 4,8% Elon Musk, possui um total de 18% na empresa. Assim o patrimônio do bilionário alcançou na época US$ 188,5 bilhões (o equivalia a R$ 1,01 trilhão na cotação), o que também representou US$ 1,5 bilhão a mais do que detinha Bezos.