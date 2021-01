Facebook, Instagram e Snapchat também bloqueiam perfis de Trump

Outras redes sociais seguiram a decisão do Twitter de suspender ou travar a conta do atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Facebook, Instagram e Snapchat tomaram a mesma decisão de forma independente nesta quarta-feira (7).

O Twitter foi a primeira plataforma a travar a conta pessoal de Trump, que era utilizada também para assuntos presidenciais. Várias postagens foram sinalizadas como imprecisas ou foram removidas, com a rede social dando 12 horas para que publicações que ferem termos de serviços fossem apagadas.

A ação que desencadeou as represálias das redes sociais foi a invasão violenta ao Capitólio registrada durante uma sessão que confirmaria a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais ocorridas no último ano — e indiretamente convocada pelo próprio candidato derrotado em um discurso realizado no mesmo dia, ainda sob o discurso de que o processo foi fraudado.

Durante a noite, o Facebook comunicou que a página de Trump recebeu duas advertências de violação de termos de uso da plataforma. O resultado foi um bloqueio de 24 horas que impede novas postagens enquanto a punição estiver em andamento.

We’ve assessed two policy violations against President Trump’s Page which will result in a 24-hour feature block, meaning he will lose the ability to post on the platform during that time.

— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) January 7, 2021