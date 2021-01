Facebook reformula visual e remove total de curtidas das páginas

O Facebook está preparando uma série de novidades com lançamento previsto para as próximas semanas, modificando o visual das páginas na rede social. Além de um layout mais simples e intuitivo, a companhia anunciou nesta quarta-feira (6) que irá remover o total de curtidas das páginas.

Com a exclusão dos likes, a intenção da plataforma é valorizar a quantidade de seguidores, que continuará a ser exibida normalmente, para “simplificar a maneira como as pessoas se conectam com suas páginas favoritas”. Assim, ficará mais fácil mensurar a quantidade de usuários alcançados pelas publicações.

Segundo a empresa, a informação referente ao número de seguidores é uma ferramenta mais útil para oferecer às figuras públicas uma melhor compreensão de quão grande é a sua base de fãs. Vale notar que as publicações não serão afetadas pela mudança, continuando a exibir a contagem de likes e reações como já acontece atualmente.

O novo design das páginas do Facebook será lançado em breve.Fonte: Facebook/Divulgação

A reformulação incluirá também um maior destaque à biografia das páginas e às publicações disponíveis em cada uma delas, além de permitir ao usuário alternar entre o seu perfil pessoal e o da página administrada por ele, se for o caso, de maneira mais simples e rápida.

Mais novidades

Na lista de atualizações que serão lançadas pela rede social, em breve, também estão um feed de notícias dedicado aos administradores, por meio do qual eles poderão seguir tendências, interagir com colegas, promover ações de engajamento com fãs e participar de conversas.

A plataforma também oferecerá novos e aprimorados controles de administração de páginas e a possibilidade de criar tópicos em formato de perguntas e respostas, mais interativos e ricos, além de colocar comentários de perfis verificados e figuras públicas em destaque.

O Facebook afirma ainda estar trabalhando em uma nova ferramenta de detecção de atividades não permitidas, como incitação ao ódio, spam e conteúdo violento, aumentando a segurança e a integridade dos usuários.