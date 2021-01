Facincani diz que Felipe Melo tem que ser titular do Palmeiras na final: ‘É o cara, um armador como volante’

O comentarista Felippe Facincani já projetou o Palmeiras para a final da Libertadores contra o Santos, no próximo sábado, às 17h, no Maracanã. Para Facincani, o volante Felipe Melo tem que ser titular pela qualidade não apenas desarmando, mas na saída de jogo, como se fosse um “meia armador jogando de cabeça de área”. Ele ainda destacou que colocaria o Gabriel Menino na lateral direita para a decisão.

– Felipe Melo seria titular absoluto no final de semana. O Felipe Melo é o cara, não só na marcação, mas na saída de bola, que nenhum dos volantes do Palmeiras tem… O Felipe Melo é praticamente um meia de armação como primeiro volante – disse Facincani nesta tarde no programa “Bate Bola Debate”, da ESPN.

Em relação à mudança na lateral, o jornalista entende que Marcos Rocha se coloca mal na marcação, o que seria prejudicial tendo em vista que o Santos tem Soteldo e Marinho.

– O Gabriel Menino, para mim, seria o lateral. Isso é um fato. A não ser que ele traga o Gabriel por dentro, e a minha segunda opção seria o Mayke. Eu acho o Mayke um jogador com mais vigor físico que o Marcos Rocha, e marca melhor, principalmente num jogo como esse, com Soteldo e Marinho caindo pelos lados. Esses caras são o inferno, no bom sentido, e o Marcos Rocha é tudo que um atacante gosta de ver pela frente: o jogador que se coloca mal na marcação, que apoia e retoma com dificuldade – explicou.

O Palmeiras busca neste sábado a sua segunda Libertadores. Já o Santos quer chegar à sua quarta taça da competição. A partida terá transmissão do SBT e do Fox Sports.