O Flamengo conheceu neste domingo (10) a sua segunda derrota seguida dentro de casa no Campeonato Brasileiro. Após perder de virada para o Fluminense na última quarta-feira, o Rubro-Negro caiu por 2 a 0 para o Ceará, e aumentou a pressão sobre Rogério Ceni.

Um dos líderes do elenco, Diego Ribas não amenizou na cobrança ao próprio elenco após o fim da partida. Para o meia, os jogadores precisam ‘assumir a responsabilidade’ após o novo tropeço da equipe, que somou apenas um ponto nos últimos 9 disputados no Brasileirão, e perdeu chances de colar na liderança.

“Primeiro de tudo a gente tem que assumir a responsabilidade e entender que está no nosso controle. Um título se conquista jogo a jogo, com atitude de quem quer ser campeão. E realmente nós não temos demonstrado isso com constância, e isso faz toda a diferença”, disse o meia em entrevista à TV Globo.

“Eu, particularmente, e tenho certeza que meus companheiros também, estou totalmente decepcionado. Jogamos em casa, não começamos o jogo como deveríamos, com a atitude que deveríamos. Esse é o ponto de reflexão que cada um tem que ter. Cada um aqui ser homem, bater no peito e assumir a responsabilidade. Saber que nada no externo pode influenciar se não fizermos dentro de campo. É isso o que nós temos que fazer: falar menos e jogar muito mais”.

Com o resultado, cresce ainda mais a pressão sobre Rogério Ceni nos bastidores do clube. Com um ponto somado nos últimos 9 possíveis, a equipe da Gávea volta a desperdiçar a chance de colar na ponta da competição, principalmente após o líder São Paulo ficar ser derrotado pelo Santos.

Após a derrota neste domingo, o Flamengo estaciona nos 49 pontos. O Rubro-Negro volta a campo apenas no dia 18, segunda-feira, diante do Goiás, fora de casa.