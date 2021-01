O Santos conseguiu empatar em 0 a 0 contra o Boca Juniors na Bombonera nesta quarta-feira (6), mas saiu na bronca com a arbitragem. O motivo foi um pênalti não assinalado em Marinho, mesmo após revisão do VAR.

No lance, Izquierdoz chega duro no atacante santista e o desloca com empurrão nas costas e trança pés, mas o juiz Rooberto Tobar optou por marcar tiro de meta. Na revisão, o árbitro de vídeo nem chamou o colega à beira do campo.

Em seu perfil no Twitter, o Peixe reclamou da não marcação da penalidade, mesmo com a revisão pelo VAR.

“Pode parecer brincadeira, então vamos reforçar: o VAR realmente não enxergou pênalti na jogada e o jogo seguiu”, escreveu o clube.

Na saída do gramado, Marinho, que teria sofrido o pênalti, reforçou a reclamação da equipe e revelou conversa com o árbitro em que fala que foi tocado dentro da área e disse que não entendeu o motivo de nada ter sido marcado.

“Eu falei para o árbitro que fui tocado dentro da área, mas, não sei por que, ele não quis olhar a câmera. O importante é que a gente conseguiu um resultado aqui”, apontou o atleta.

“Nós queríamos a vitória, mas sabemos como é difícil jogar aqui contra o Boca., uma grande equipe. E a gente leva esse empate, que eu acho que foi muito justo”, completou em sequência.

A partida decisiva entre Santos e Boca Juniors será na próxima quarta-feira (13), na Vila Belmiro, às 19h15. Um empate com gols leva os argentinos à final.

O confronto terá transmissão exclusiva do FOX Sports e tempo real do ESPN.com.br.