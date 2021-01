Falida e viúva, Angel volta a se prostituir para criar filho em Verdades Secretas 2 · .

O final feliz de Angel (Camila Queiroz) na primeira temporada de Verdades Secretas (2015) vai se desfazer em pó na continuação que Walcyr Carrasco escreve para o Globoplay. A filha de Carolina (Drica Moraes) colocará o pé na lama após a morte de Guilherme (Gabriel Leone), que deixará a mulher sem dinheiro e com um filho doente para criar. Desesperada, ela voltará para a prostituição.

A produção mostrará a modelo no fundo do poço ao ver a fortuna da família escapar pelos seus dedos após a morte repentina do playboy. Com uma mão na frente e outra atrás, ela voltará não só para as passarelas, mas também oferecerá os seus préstimos novamente em um “book rosa” –ela será agenciada pela personagem de Christiane Torloni.

A protagonista de Camila Queiroz ainda precisará lidar com a sede de vingança de Giovanna (Agatha Moreira), que gastará todas as suas energias para provar que a jovem assassinou Alex (Rodrigo Lombardi) a sangue frio. A filha do empresário vai contratar o detetive Cristiano (Romulo Estrela) para investigar o crime, mas o rapaz acabará aos pés de Angel.

A Globo revelou uma sinopse simplificada da história na manhã desta quarta (13) em comunicado aos parceiros internacionais. A novela, ainda sem data de estreia no Brasil, é uma das principais apostas da emissora para uma das principais feiras de audiovisual, a Natpe (National Association of Television Program Executives).

A emissora ainda oferecerá títulos como Salve-se Quem Puder e Amor de Mãe, que ganharam os títulos de Run For Your Lives e A Mother’s Love para o exterior, no evento que acontecerá virtualmente entre os dias 19 e 29 de janeiro.

Um Lugar ao Sol também faz parte do catálogo, ainda que as gravações da próxima novela das nove não tenham engrenado de vez nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro. Parte do elenco sequer começou a rodar suas sequências, e ainda há personagens que não foram devidamente escalados –a exemplo de uma jovem com síndrome de Down.

A série As Five e o documentário Marielle: O Crime que Sacudiu o Brasil, ambos do Globoplay, também são alguns dos produtos disponibilizados para o mercado internacional.