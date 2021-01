Após Pétala Barreiros aparecer chorando e implorando por ajuda ao receber ameaças de morte em suas redes sociais, o empresário Marcos Aurélio Santos de Araújo, atual namorado de Lívia Andrade, acionou seus advogados. Em nota pública divulgada por Luiz Flávio Borges D’Urso, do escritório D’Urso e Borges, de São Paulo, o ex-marido da jovem alegou que as acusações dirigidas a ele são “falsas”.

Nos últimos dias, a influenciadora digital e mãe dos dois filhos de Araújo –Lorenzo, de seis anos, e Lucas, de apenas um mês–, concedeu uma entrevista para Antonia Fontenelle em que relatou ter vivido um relacionamento abusivo desde seus 14 anos, quando engravidou do primeiro herdeiro.

Em suas redes sociais, a jovem divulgou vídeos em que relatou agressões do ex-marido. Em uma das gravações, ela diz ter sido mordida no braço após uma crise de ciúmes. Diante da exposição, passou a receber ameaças em seus perfis. Assustada, foi até a Casa da Mulher Brasileira, no Cambuci, na véspera de Ano-Novo. O espaço de acolhimento especial possui uma Delegacia de Defesa da Mulher.

Aos prantos, ela declarou que teme pela própria vida, pelos filhos e seus familiares. Citado por Pétala em suas gravações, Araújo, que é dono do Festival Villa Mix, presidente e CEO da Audiomix e empresário de artistas conhecidos do grande público, como Alok e Gusttavo Lima, acionou sua defesa.

Em nota pública enviada à imprensa e publicada pelo portal Quem na quinta-feira (31), D’Urso, advogado criminalista, reforçou que seu cliente ficou surpreso ao tomar “conhecimento dos ataques e graves mentiras que a senhora Pétala vem promovendo contra ele em mídias sociais, sem qualquer motivação”.

“O senhor Marcos Aurélio reitera que confia na justiça e que tudo restará resolvido e esclarecido, tanto no juízo de família, como no juízo criminal, pelas medidas que serão tomadas contra quem quer que seja, para restabelecer sua honra e reputação, bem como de sua empresa, que tem sofrido prejuízos decorrentes destas divulgações de acusações falsas”, continuou.

Leia a nota pública na íntegra:

“Na qualidade de advogado do sr. Marcos Aurélio Santos de Araújo, popularmente conhecido como Marquinho da Audiomix, diante das notícias divulgadas recentemente, venho esclarecer o quanto segue:

1. O senhor Marcos Aurélio manteve união estável com a senhora Pétala Gabriely Barreiros desde dezembro de 2017. Esta união estável, firmada contratualmente, foi rompida com a separação de fato em março de 2020.

2. Sobre essa questão, tramita na justiça, desde julho de 2020, um ação de dissolução de corpos e alimentos gravídicos, a qual está sob segredo de justiça e tem regular tramitação.

3. Com esta mesma sra. Pétala, proveniente de um relacionamento anterior à união estável acima referida, o sr. Marcos Aurélio teve um filho nascido em 2014, e, em relação a este filho, cumpre todas suas obrigações de pai, sejam elas financeiras ou afetivas.

4. Foi com muita surpresa que o sr. Marcos Aurélio tomou conhecimento dos ataques e graves mentiras que a sra. Pétala vem promovendo contra ele em mídias sociais, sem qualquer motivação.

5. Avolumam-se acusações mentirosas e levianas que a sra. Pétala vem reiterando, valendo-se de mentiras, de fatos distorcidos, fora do contexto, e de vídeos visivelmente editados, para dar a impressão errada, buscada pela sra. Pétala, de que seria vítima.

6. Quanto a tais acusações falsas, improcedentes e mentirosas, estão sendo tomadas todas as providências legais pertinentes principalmente no âmbito criminal.

7. Desnecessário lembrar e advertir que qualquer pessoa que divulgue informação falsa, responde civil e criminalmente, por tal divulgação, de modo que tais providências já estão sendo preparadas e serão prontamente tomadas.

8. Por fim, o sr. Marcos Aurélio reitera que confia na Justiça e que tudo restará resolvido e esclarecido, tanto no juízo de família, como no juízo criminal, pelas medidas que serão tomadas contra quem quer que seja, para restabelecer sua honra e reputação, bem como de sua empresa, que tem sofrido prejuízos decorrentes destas divulgações de acusações falsas.

São Paulo, 31 de dezembro de 2020.

Prof. Dr. Luiz Flávio Borges D’Urso

Advogado criminalista”

