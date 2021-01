Também chamados de falsos amigos, os falsos cognatos são as palavras de duas línguas distintas que são semelhantes na forma fonética e ortográfica, mas que possuem diferentes sentidos. É comum que isso ocorra entre as línguas românicas, por exemplo, pois elas têm o latim como antecedente, de modo que diversas palavras derivadas do latim permanecem nas línguas, mas com o seu significado modificado.

Desse modo, entre a língua portuguesa e o espanhol é muito comum nos depararmos com palavras que são falsos cognatos. Em provas como as do Exame Nacional do Ensino Médio, por exemplo, é preciso ter muito cuidado com essas palavras. Os falsos cognatos podem comprometer a interpretação de texto daqueles que estiverem menos atentos ou que não dominarem bem o vocabulário do espanhol.

Falsos cognatos entre a língua portuguesa e o espanhol

Embaraçada

A palavra embaraçada existe tanto no português quanto no espanhol. No entanto, os significados são muito distintos. Enquanto em português o termo denota um incômodo, ou estado de uma pessoa que está muito constrangida, envergonhada ou acanhada, no espanhol essa palavra indica gravidez.

Cachorro

Em espanhol, o animal que chamamos de cachorro se denomina perro. Mas a palavra cachorro também existe em na língua, com significado distinto. Mesmo que tenha significado semelhante, o termo não é um cognato perfeito pois indica qualquer animal filhote, desse modo, em espanhol, “cachorro” pode indicar um filhote de urso, de coelho, de gato etc.

Apellido

Em português, apelido é o nome pelo qual somos chamados por amigos, familiares ou pessoas mais próximas, ou seja, é um tipo de alcunha. Em espanhol, por outro lado, apellido diz respeito ao sobrenome que a pessoa herdou de sua família, enquanto a palavra “sobrenome” indica o nome pelo qual os amigos chamam alguém.

Pastel

A palavra pastel também existe nos dois idiomas com a mesma escrita e pronúncia, mas com distintos significados. Em língua portuguesa, pastel indica um salgado de massa frita, recheado e que geralmente se vende em feiras. Já em espanhol pastel pode significar tanto um bolo de chocolate quanto uma torta de frango. Desse modo, tenha cuidado quando se deparar com essa palavra em um texto escrito em espanhol.

