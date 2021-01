Falta de diagnóstico preciso de doenças psiquiátricas agrava quadro entre pacientes

Uma das principais causas de agravamentos de doenças psiquiátricas e emocionais é a falta de um diagnóstico rápido e preciso.

Os sintomas e agravações acabam sendo bem diferentes em cada paciente, o que faz o diagnóstico ser mais complicado e complexo na maioria das vezes, refletindo assim em um tratamento mais tardio.

Doenças como a depressão e o transtorno bipolar estão entre as mais recorrentes, quando se trata de distúrbios psiquiátricos. A similaridade dos quadros dessas duas doenças, também acarreta em uma identificação mais tardia, induzindo até a um tratamento errado. Há relatos de muitos pacientes que se medicaram por anos com antidepressivos e após a piora do quadro, enfim foram diagnosticados como bipolares, por exemplo.

Aproximadamente, 4,4% da população mundial possui algum transtorno mental, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).

Ainda de acordo com um estudo, publicado no jornal O Estado de São Paulo, “os parâmetros unívocos para detectar com precisão as alterações na estrutura do pensamento, na produção das ideias, na intensidade da atenção, nas nuances do senso-percepção, inclusive, das fronteiras entre a chamada normalidade e a psicopatologia não são bem delimitadas e podem mudar em função das circunstâncias socioculturais”, explica o psicanalista Sergio Telles.

Diante desse cenário, a busca por um método mais prático para identificação das doenças psiquiátricas de forma rápida e precisa, foi o principal objetivo para garantir o desenvolvimento de um teste de sangue, que prevê transtornos do humor em pessoas, de acordo com os níveis de uma determinada proteína específica encontrada no cérebro.

Teste de sangue para detectar doenças psiquiátricas

O teste de sangue, que visa diagnosticar com precisão doenças psiquiátricas como a depressão e o transtorno bipolar, foi desenvolvido através de uma parceria entre as Universidades da Austrália Meridional (UniSA), Adelaide (Austrália) e Universidade Médica Kunming (China).

O estudo publicado no Journal of Psychiatric Research, revela que a constatação de baixos níveis de duas proteínas mBDNF, precursor e o pró-domínio, estão associadas com a degeneração e inflamação dos nervos, resultando em quadros de distúrbios psiquiátricos.

O índice de precisão para o diagnóstico de depressão e transtorno bipolar, por meio deste novo teste de sangue, ficou acima de 80%, ainda de acordo com o estudo.

Apesar do alta índice de precisão do teste de sangue, os especialistas em saúde mental, destacam que os outros métodos para o diagnóstico dos distúrbios psiquiátricos ainda devem ser mantidos, a fim de reforçar a definição e grau do quadro, entre eles, o interrogatório, que abrange desde a história clínica até a observação do paciente.

Anamnese: Técnica de entrevista que se vale do método hipotético-dedutivo com reconhecimento de padrões;

Diagnóstico diferencial: Método usado para identificar doenças, feito por processo de eliminação;

Independente de como seja realizado o diagnóstico, anamnese, diferencial ou por sangue, o importante é que a investigação seja feita precocemente, ao detectar os primeiros sinais das doenças psiquiátricas, portanto, a busca por uma avaliação neurológica ou psiquiátrica é fundamental.